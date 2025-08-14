[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇184銘柄・下落201銘柄（東証終値比）
8月14日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは412銘柄。東証終値比で上昇は184銘柄、下落は201銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は56銘柄。うち値上がりが31銘柄、値下がりは23銘柄だった。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は5円高となっている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の14日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5577> アイデミー 1381 +300（ +27.8%）
2位 <4932> アルマード 1444 +299（ +26.1%）
3位 <6574> コンヴァノ 1647 +300（ +22.3%）
4位 <7793> イメージＭ 1759 +300（ +20.6%）
5位 <7375> リファバスＧ 912 +150（ +19.7%）
6位 <9218> ＭＨＴ 869 +133（ +18.1%）
7位 <9271> 和心 662 +100（ +17.8%）
8位 <5070> ドラフト 671 +100（ +17.5%）
9位 <7779> サイバダイン 215.9 +31.9（ +17.3%）
10位 <2150> ケアネット 1067 +150（ +16.4%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7033> ＭＳＯＬ 1419 -326（ -18.7%）
2位 <5240> ｍｏｎｏＡＩ 264 -52（ -16.5%）
3位 <6560> ＬＴＳ 2000 -366（ -15.5%）
4位 <3625> テックファム 683.9 -122.1（ -15.1%）
5位 <3933> チエル 666 -118（ -15.1%）
6位 <265A> Ｈｍｃｏｍｍ 1199 -187（ -13.5%）
7位 <3753> フライト 222 -34（ -13.3%）
8位 <7694> いつも 900 -135（ -13.0%）
9位 <5707> 東邦鉛 678 -100（ -12.9%）
10位 <5258> ＴＭＮ 470 -67（ -12.5%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5301> 東海カーボン 1030.3 +32.0（ +3.2%）
2位 <7013> ＩＨＩ 16940 +250（ +1.5%）
3位 <6479> ミネベア 2557 +30.0（ +1.2%）
4位 <6146> ディスコ 41979 +329（ +0.8%）
5位 <4208> ＵＢＥ 2328 +15.0（ +0.6%）
6位 <8031> 三井物 3233.7 +18.7（ +0.6%）
7位 <7272> ヤマハ発 1081 +4.0（ +0.4%）
8位 <3402> 東レ 963.5 +3.5（ +0.4%）
9位 <6526> ソシオネクス 2957 +10.0（ +0.3%）
10位 <5803> フジクラ 11945 +40（ +0.3%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4324> 電通グループ 2778.9 -375.1（ -11.9%）
2位 <8253> クレセゾン 3951 -169（ -4.1%）
3位 <8630> ＳＯＭＰＯ 4635 -119（ -2.5%）
4位 <6963> ローム 2015.3 -12.2（ -0.6%）
5位 <8725> ＭＳ＆ＡＤ 3471 -19.0（ -0.5%）
6位 <3401> 帝人 1262 -6.0（ -0.5%）
7位 <6952> カシオ 1176 -5.5（ -0.5%）
8位 <8801> 三井不 1545 -6.5（ -0.4%）
9位 <1802> 大林組 2343 -9.5（ -0.4%）
10位 <2914> ＪＴ 4741 -18（ -0.4%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
