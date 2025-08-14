　8月14日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは412銘柄。東証終値比で上昇は184銘柄、下落は201銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は56銘柄。うち値上がりが31銘柄、値下がりは23銘柄だった。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は5円高となっている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の14日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <5577>　アイデミー　　　　 1381　　+300（ +27.8%）
2位 <4932>　アルマード　　　　 1444　　+299（ +26.1%）
3位 <6574>　コンヴァノ　　　　 1647　　+300（ +22.3%）
4位 <7793>　イメージＭ　　　　 1759　　+300（ +20.6%）
5位 <7375>　リファバスＧ　　　　912　　+150（ +19.7%）
6位 <9218>　ＭＨＴ　　　　　　　869　　+133（ +18.1%）
7位 <9271>　和心　　　　　　　　662　　+100（ +17.8%）
8位 <5070>　ドラフト　　　　　　671　　+100（ +17.5%）
9位 <7779>　サイバダイン　　　215.9　 +31.9（ +17.3%）
10位 <2150>　ケアネット　　　　 1067　　+150（ +16.4%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <7033>　ＭＳＯＬ　　　　　 1419　　-326（ -18.7%）
2位 <5240>　ｍｏｎｏＡＩ　　　　264　　 -52（ -16.5%）
3位 <6560>　ＬＴＳ　　　　　　 2000　　-366（ -15.5%）
4位 <3625>　テックファム　　　683.9　-122.1（ -15.1%）
5位 <3933>　チエル　　　　　　　666　　-118（ -15.1%）
6位 <265A>　Ｈｍｃｏｍｍ　　　 1199　　-187（ -13.5%）
7位 <3753>　フライト　　　　　　222　　 -34（ -13.3%）
8位 <7694>　いつも　　　　　　　900　　-135（ -13.0%）
9位 <5707>　東邦鉛　　　　　　　678　　-100（ -12.9%）
10位 <5258>　ＴＭＮ　　　　　　　470　　 -67（ -12.5%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <5301>　東海カーボン　　 1030.3　 +32.0（　+3.2%）
2位 <7013>　ＩＨＩ　　　　　　16940　　+250（　+1.5%）
3位 <6479>　ミネベア　　　　　 2557　 +30.0（　+1.2%）
4位 <6146>　ディスコ　　　　　41979　　+329（　+0.8%）
5位 <4208>　ＵＢＥ　　　　　　 2328　 +15.0（　+0.6%）
6位 <8031>　三井物　　　　　 3233.7　 +18.7（　+0.6%）
7位 <7272>　ヤマハ発　　　　　 1081　　+4.0（　+0.4%）
8位 <3402>　東レ　　　　　　　963.5　　+3.5（　+0.4%）
9位 <6526>　ソシオネクス　　　 2957　 +10.0（　+0.3%）
10位 <5803>　フジクラ　　　　　11945　　 +40（　+0.3%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4324>　電通グループ　　 2778.9　-375.1（ -11.9%）
2位 <8253>　クレセゾン　　　　 3951　　-169（　-4.1%）
3位 <8630>　ＳＯＭＰＯ　　　　 4635　　-119（　-2.5%）
4位 <6963>　ローム　　　　　 2015.3　 -12.2（　-0.6%）
5位 <8725>　ＭＳ＆ＡＤ　　　　 3471　 -19.0（　-0.5%）
6位 <3401>　帝人　　　　　　　 1262　　-6.0（　-0.5%）
7位 <6952>　カシオ　　　　　　 1176　　-5.5（　-0.5%）
8位 <8801>　三井不　　　　　　 1545　　-6.5（　-0.4%）
9位 <1802>　大林組　　　　　　 2343　　-9.5（　-0.4%）
10位 <2914>　ＪＴ　　　　　　　 4741　　 -18（　-0.4%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース