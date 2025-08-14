中島裕翔1st写真集「Hue I am」取材会の様子

8月某日、東京都内で中島裕翔の1st写真集「Hue I am」発売記念取材会が行われた。



HOMINISでは、その発売記念取材会に潜入。写真集発売を次の日に控え「ドキドキとワクワクと緊張と、複雑な気持ちでいます」と話した中島の様子を撮り下ろし写真と共にたっぷりとお届けする。



今回はロンドンを中心にした海外ロケを敢行。印象的な思い出を聞かれ、中島は「いっぱいあるな〜」と笑顔。「この写真集は256ページあるんです。普通の写真集だとなかなかない、洋書のようなページ数だと思います。日本で衣装のフィッティングをしたときに、このコーディネート数を海外にもっていくこと、それだけのシチュエーションで撮るということにワクワクしました。この写真集を作るにあたって、そのシチュエーションに溶け込みたい、その町に住んでいる人のように撮りたいと思っていたので、お花屋さんの店員さんとしゃべっているところなど、現地の方と交流をしている写真も入っています」と話した。





1st写真集「Hue I am」ロンドンのビッグベンで撮った写真を紹介する中島裕翔

中島自らが撮影した写真も収録されているそうで、「今までライブのパンフレットやエンドロールに使うメンバーのメイキングショットを撮ったことはあったのですが、自分の写真集に載せるのは初めてです。ロンドンの街並みがすごくすてきで、枚数が多くなってしまったのですが、ただ単純にスナップを乗せるだけでなく、写真にタイトルをつけて、どういう匂いだったか、どういう景色だったのかをキャプションに入れました。自分の撮った写真が作品になって嬉しいです」と話していた。さらに、今回の写真集では色校やキャプション制作にも携わったそう。その工程について「全部楽しかったです！」と中島。「ただ撮影場所に行って撮られるだけにしたくないという思いがあったんです。写真集を作る工程に参加させていただくのは、なかなかない機会だと思います。その中で、『こんなふうに1ページ1ページ作られていくんだな』と、紙の重さを知りました。赤みが強いとか、青みが強いとか、そういうマニアックな作業がかなり好きなので、ものづくりが好きなことも再確認しました」と語った。また、特にお気に入りのカットとして、ロンドンのビッグベンで撮った写真を紹介。「撮影初日に撮った写真です。ビッグベンという、ロンドンを象徴する場所でスーツ姿でのカットがやっぱり欲しかったんです。でも、初日でちょっとまだ緊張してる感じがあるかも(笑)。写真集を象徴する1枚でお気に入りです」と明かした。

さらに本作のタイトル「Hue I am」も、自身でつけたそう。これについて中島は「『自分って何者なんだろう？』と思うことが常々あるんです。モデルや役者、そして本業であるアイドルと、いろんな分野で仕事を経験していくなかで『自分を定義するものってなんなんだ？』と考えるんですよ。それで"Who I am"というタイトルにしたかったのですが、趣味の1つでもある写真にちなんだワードも使いたくて色相を表す"Hue"とかけました」と熱く語った。



そんな中島のこだわりや思いがギュッと詰まった一冊を、家族やHey! Say! JUMPのメンバーにも渡すかと聞かれると、「母はもう買ってると思うんですよね(笑)。でも、改めて自分の手から渡したいです。メンバーに渡すのは...ちょっとこっぱずかしいですね(笑)。でも、7冊分用意したいと思います」と照れ笑い。さらに、カメラマンとしてメンバーの写真集を撮影するなら、との質問には「全員分の写真集やりますよ！」と即答。その中でも今撮りたいのは知念侑李だそうで、その理由を「今、すごく筋トレを頑張っててムキムキなんですよ(笑)。マニアックな、筋肉にフォーカスした写真集を撮りたいですね」と語るほか、「今後は全力でカメラマンをやってみたい思いもあります」とも意気込み。「山田(涼介)のソロライブのときに『メンバーが報道陣側にいたらおもしろいんじゃないか』って思ったんですよね」と、笑って話した。



さらに、取材会の最後には、8月10日に誕生日を迎える中島へ、サプライズケーキのプレゼントも！「うれしい！ありがとうございます」と笑顔を見せ、フォトセッションでは、ケーキにガブっとかぶりつくようなポーズも披露してくれた。

1st写真集「Hue I am」中島裕翔

写真・文＝於ありさ

書籍情報

中島裕翔1st写真集「Hue I am」

集英社刊

発売中

最新の放送情報はスカパー！公式サイトへ