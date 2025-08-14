それどこの！？→ 実は【ユニクロ】なんです！ 毎日使いたくなる♡「優秀バッグ」

毎日のコーデにすっと馴染みそうなバッグが【ユニクロ】にラインナップ。シンプルで合わせやすいだけでなく、収納力や機能面も優秀で、毎日使いたくなるような工夫が詰まった、見た目以上の実力派です。通勤やお出かけなど、様々なシーンで活躍してくれそうなユニクロのバッグ、見た目も使い勝手も妥協したくない人は、ぜひチェックしてみて。

アクティブシーンにも頼れるコンパクトショルダー

【ユニクロ】「ラウンドミニショルダーバッグ」\1,500（税込）

丸みのあるフォルムが可愛らしいミニショルダーバッグは、公式オンラインストアで「見た目以上の収納力」とコメントされており、収納力がありそうなのが魅力。自転車に乗る日やレジャーなど、両手をあけて動きたいときにもぴったりです。「体にフィットする」（公式オンラインストアより）形とのことで、斜め掛けでも肩掛けでも使いやすそう。ストラップの持ち方によっては、ハンドバッグ風に持つこともできて、コーデに合わせてアレンジも楽しめます。

ポケット充実で整理整頓もおまかせ

【ユニクロ】「マルチポケットショルダーバッグ」\2,990（税込）

ポケットが7つと豊富で、荷物が多い日にも頼れそうなバッグ。外側に複数ポケットが付いていて、ペットボトルや日傘など、サッと取り出したいものの収納にもぴったり。内側にもポケットがあり、バッグの中で物が迷子になりにくそうなのも嬉しいポイントです。メンズライクなスタイルにも馴染むデザインなので、パートナーと共有して使うのもよさそう。

たっぷり入るきれいめバッグ

【ユニクロ】「ソフトパフィーショルダーバッグ」\2,990（税込）

シンプルできれいめスタイルにも合わせやすいデザインのショルダーバッグ。ギュッと開口部を絞ることで、ころんと丸みのあるフォルムになり、可愛らしさがプラスされます。長めのショルダーストラップがアクセントになり、おしゃれ見えするデザインも魅力。容量21リットルと、たっぷり収納できそうなので、荷物の多い日のお出かけにもぴったりです。

出張にも普段使いにもOKのユーティリティバッグ

【ユニクロ】「2WAYユーティリティバッグ」\3,990（税込）※9月上旬販売予定

A4サイズがすっぽり入りそうな大きさのユーティリティバッグは、PCやタブレットなどを持ち運ぶ日にも便利そう。手持ちとショルダーの2WAY仕様で、シーンに合わせた持ち方ができるのもポイントです。スーツケースにセットできるベルトも付いているので、出張などの移動が楽になりそう。普段のコーデにも馴染みそうなシンプルデザインで、ビジネスシーンだけでなく休日のきれいめスタイルにも取り入れられそうです。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Natsumi.N