UNISの“末っ子”ソウォン（14）、本日（14日）始球式登板へ！雨天中止になった前回の悔しさ晴らす

ガールズグループUNISのメンバー、ソウォンがKT wizの“勝利の妖精”として野球場を訪れる。

8月14日、所属事務所F＆Fエンターテインメントによると、ソウォンは同日午後、水原（スウォン）KTウィズパークで開催されるKT wiz対LGツインズの試合の始球式に参加する。

ソウォンはKT wizの勝利を祈願する始球式に出る。これに先立って、去る7月17日、ソウォンはKT wiz対ハンファ・イーグルスの試合で始球式に参加する予定だった。しかし、当日の試合が雨天で中止となり、参加が叶わなかった。

今回の試合を通じて、ソウォンは再びマウンドに上がる。彼女は、力強さを込めた始球式を通じて、選手団にエネルギーを伝え、雨天中止時の残念さを晴らす予定だ。

（写真＝F＆Fエンターテインメント）ソウォン

始球式を控えたソウォンは、「前回の試合に参加できず残念だったが、もう1度良い機会をくださって感謝申し上げる」として、「KT wizが素敵な試合を行うことができるよう、心を込めて応援する」と感想を伝えた。

ソウォンは、分野を越える多才さでUNISの“黄金末っ子”と呼ばれている。彼女はステージのうえで優れたボーカルとパフォーマンスの実力、余裕を見せ、若くして流麗な話術まで披露し、世界中のK-POPファンに愛されている。

なお、ソウォンが所属するUNISは世界で活躍をしている。最近はデビュー後初めてファンコンサートのアジアツアー「2025 UNIS FANCON ASIA TOUR」を開催中だ。

（記事提供＝OSEN）

◇UNISとは？

2024年1月に終映した韓国SBSのオーディション番組『UNIVERSE TICKET』を通じて結成された8人組ガールズグループ。韓国出身4人（パン・ユナ、イム・ソウォン、オ・ユナ、ジン・ヒョンジュ）、日本出身2人（ナナ、コトコ）、フィリピン出身2人（エリシア、ゼリーダンカ）で構成された。グループ名には、ユニバースから始まった自分たちのストーリーを一緒に書いていこうという意味が込められている。2024年3月27日、1stミニアルバム『WE UNIS』でデビューした。