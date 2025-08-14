「常名」はなんて読む？「ひ」から始まる茨城県の地名！

旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな駅名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな駅名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

「常名」はなんて読む？

「常名」という漢字を見たことはありますか？ 茨城県にある地名で、ヒントはひらがな3文字です。 いったい、「常名」はなんと読むのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「ひたな」でした！ 常名は、茨城県土浦市に位置しています。 常名には、桜川に面する台地の端に西面して築造されている前方後円墳・常名天神山古墳があります。 規模は全長約70mですが、一部削り取られているため、本来は約90mもの長さがあったといわれているんだとか。 ちなみに、この古墳は“市指定文化財”に登録されているそうですよ。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ ※解答は複数ある場合があります。 《参考文献》 ・『茨城新聞クロスアイ』

・『地名辞典オンライン』

ライター Ray WEB編集部