「常名」はなんて読む？「ひ」から始まる茨城県の地名！
旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな駅名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな駅名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「常名」はなんて読む？
「常名」という漢字を見たことはありますか？
茨城県にある地名で、ヒントはひらがな3文字です。
いったい、「常名」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「ひたな」でした！
常名は、茨城県土浦市に位置しています。
常名には、桜川に面する台地の端に西面して築造されている前方後円墳・常名天神山古墳があります。
規模は全長約70mですが、一部削り取られているため、本来は約90mもの長さがあったといわれているんだとか。
ちなみに、この古墳は“市指定文化財”に登録されているそうですよ。
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
※解答は複数ある場合があります。
《参考文献》
・『茨城新聞クロスアイ』
・『地名辞典オンライン』
ライター Ray WEB編集部