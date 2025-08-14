DMM TV「鬼滅の刃」関連作品 吉沢亮・横浜流星出演作品 李相日監督作品など配信
【モデルプレス＝2025/08/14】DMM TVでは、「鬼滅の刃」関連作品や、映画「国宝」で話題の李相日監督作品、吉沢亮・横浜流星の出演作品など、幅広いジャンルの作品を見放題で多数配信している。
劇場版も話題沸騰中の「鬼滅の刃」。DMM TVでは「竈門炭治郎 立志編」から「柱稽古編」までのテレビアニメ作品はもちろん、日本歴代興行収入トップとなる『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』も配信中。さらに舞台ならではの迫力で物語を体験できる、『舞台「鬼滅の刃」』作品も配信している。
映画「国宝」で話題の李相日監督作品、吉沢亮・横浜流星の出演作品をピックアップ。過去の共演作も含む、関連作品を多数配信中。（modelpress編集部）
・テレビアニメ「鬼滅の刃」竈門炭治郎 立志編
・テレビアニメ「鬼滅の刃」無限列車編
・テレビアニメ「鬼滅の刃」遊郭編
・テレビアニメ「鬼滅の刃」刀鍛冶の里編
・テレビアニメ「鬼滅の刃」柱稽古編
・劇場版「鬼滅の刃」無限列車編
・舞台「鬼滅の刃」
・舞台「鬼滅の刃」其ノ弐 絆
・舞台「鬼滅の刃」其ノ参 無限夢列車
・舞台「鬼滅の刃」其ノ肆 遊郭潜入 ★DMM TV独占配信
・フラガール（2006） ※レンタル配信
・悪人（2010）
・許されざる者（2013）
・怒り（2016）
・流浪の月（2022） ※レンタル配信
・キングダム（2019）
・東京リベンジャーズ（2021）
・ブラックナイトパレード（2022）
・キングダム 運命の炎（2023）
・東京リベンジャーズ2 血のハロウィン編 -運命-（2023）
・キングダム 大将軍の帰還（2024） ※レンタル配信
など、30作品以上
・キセキ ーあの日のソビトー（2017）
・きみの瞳が問いかけている（2020）
・あなたの番です 劇場版（2021）
・流浪の月（2022） ※レンタル配信
・線は、僕を描く（2022）
・春に散る（2023）
など、20作品以上
