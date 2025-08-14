しなこ、膝上タイトミニスカで美脚披露「長くて綺麗」「可愛い」の声
【モデルプレス＝2025/08/14】クリエイターのしなこが14日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つミニスカート姿での撮影ショットを公開した。
【写真】しなこ、膝上ミニスカで美脚披露
しなこは「しなワンコ わんわん（だっこはできない）」とコメントし、チェック柄のミニスカートにピンクのトップスを合わせた可愛らしいコーディネートを披露した。膝上丈のスカートから美しい脚のラインがのぞき、ポップでカラフルな背景と合わせた撮影が印象的となっている。
この投稿に、ファンからは「可愛い」「わんわん」「長くて綺麗」「チェック柄が似合ってる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆しなこ、美しい脚際立つミニスカート姿を披露
