お笑いコンビ「ますだおかだ」の岡田圭右（56）が14日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。今年4月に一般男性との結婚を発表した娘でタレントの岡田結実（25）について語った。

結実から報告はあったのかと聞かれると、岡田は「最近は電話よりもいろんな携帯で、メッセージ、ポイントポイントで来るんですけれども、その時だけ“ちょっと話があるんだけど電話していい”」との連絡があったとし、「“えっ？”今までと違うパターンの文面やと思って。“いやあ“ドキッて」と動揺したという。

その際に思ったのは「同じような（芸能の）仕事をしてるんで、俺が知ってるようなタレントさんであったり、共演したことある芸人さんとやったり、そんな人と写真撮られたんやっていう報告ちゃうかなと思ってちょっとドキドキしてたんですよ。一応」と岡田。

結局「電話したら“入籍するの”“えーっ？”みたいな」と結婚の話で、「想定外。青天のへきれきですよ。そっから何しゃべったか覚えてないくらいの」と振り返った。「だから相手の男性のこともそんな聞かず、もうほんまそれだけで」と詳しく聞くことはなかったという。

それでも2児の父だった岡田は17年に離婚、19年に再婚し、新たに1歳と4歳の男の子を持つ父になったため、「ちょっと冷静に考えてたら、子供でも授かってたら、孫と子供が一緒の年という、凄い状況に陥る可能性があったんですけど、いやああれだけは本当にびっくりしましたわ」としみじみと話した。