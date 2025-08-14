愛犬の心身の健康を守るためのコツ

1.毎日のお散歩に出かけること

犬はひとり遊びも得意ですが、飼い主とのふれあいや他の犬との遊びも大好きです。

とくに本能を刺激する遊びは、心身の健康維持に効果的です。

おもちゃを引っ張り合う ボールを追いかける おもちゃを振り回して遊ぶ

これらは、狩りの疑似体験となり、犬の欲求を満たすことができます。

天候などで散歩に行けない日でも、室内遊びでエネルギーを発散させることができます。ただし、滑ったり転んだりしないよう、安全には十分配慮しましょう。

3.食べ過ぎないこと

食べ過ぎは肥満や病気の原因となります。ダイエットのために急に食事量を減らしたり、おやつを控えすぎたりすると、犬がストレスを感じてしまうこともあります。

犬は自分で食事を選ぶことができません。すべては飼い主の管理次第です。

フードはパッケージに記載された給与量の目安を参考にしながら、適切な量を与えることが基本です。不安があるときは、健康診断を受け、獣医師と相談して決めましょう。

4.日光浴をすること

日光浴は、犬の心身の健康に多くの良い影響を与えます。

適度な紫外線を浴びることで皮膚が健康に保たれ、体内でビタミンDが活性化されます。これによりカルシウムの吸収が助けられ、骨の健康維持にもつながります。

また、日光を浴びることで分泌される「セロトニン」は、リラックスや気持ちの安定に作用するホルモンです。

寒い季節は散歩中に日光浴を取り入れるのがおすすめ。暑い時期は短時間だけ庭で日光を浴びたり、室内から日差しを感じるだけでも十分です。

まとめ

愛犬の心身の健康を守るためのコツを4つ解説しました。

毎日のお 散歩 に出かけること 遊ぶこと 食べ過ぎないこと 日光浴をすること

犬に元気がなかったり、落ち着かない様子が見られたりすると、飼い主は不安になりますよね。そんなときは、まず日々の生活を見直してみましょう。

心の不調は、お散歩や遊び、日光浴によって改善されることがあります。体の健康を守るには、食べ過ぎに注意し、無理のない範囲で生活習慣を整えてあげることが大切です。

大切な家族である愛犬が、いつまでも元気でいられるよう、毎日のケアを見直していきましょう。

(獣医師監修：寺脇寛子)