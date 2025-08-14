「バーゲン品呼ばわりをしたのは誰だ？」“戦力外”報道の韓国至宝が欧州王者を救う鮮烈弾！タイトルをもたらす活躍に母国メディアは歓喜＆冷遇に批判「圧倒的」「ベンチにいるのはもったいない」【UEFAスーパー杯】
現地８月13日にイタリアのウディネで開催されたUEFAスーパーカップで、チャンピオンズリーグ王者のパリ・サンジェルマンはEL覇者のトッテナムと対戦。85分から２点のビハインドを追いつくと、PK戦を３−２で制し、新シーズン１つ目のタイトルを手にした。
敗色濃厚だったなか、救世主となったのが、韓国の至宝のイ・ガンインだ。68分から途中出場すると、85分に得意の左足で強烈なシュートを突き刺し、反撃の煙を上げるゴールを叩き込んだのだ。PK戦でも４人目のキッカーとしてきっちり成功させている。
ルイス・エンリケ監督の構想外で、放出する可能性も取り沙汰されていただけに、韓国のメディアは狂喜乱舞だ。『BEST ELEVEN』は、「バーゲン品呼ばわりをしたのは誰だ？」と見出しを打ち、次のように伝えた。
「出場機会に恵まれず、苦境に立たされていたイ・ガンインと（同点ゴールの）ゴンサロ・ラモスは、劇的なゴールを決め、PK戦を制して力を発揮し、PSGをスーパーカップのタイトルへと導いた。この試合は、多くの点でイ・ガンインとゴンサロ・ラモスの圧倒的な存在感を証明したと言えるだろう。移籍市場に出す計画があると報じられていたが、これ以上ないほどの熱気あふれるパフォーマンスだった」
「強力な先発陣の後塵を拝し、退団の危機に瀕していた両選手が、最終的にチームの危機を救った。両選手のこの活躍は、パリ・サンジェルマンにとって明確なメッセージとなるだろう」
また、同じく韓国の『SPOTV NEWS』は「ベンチにいるのはもったいない。PSGスーパーカップ優勝の立役者だ。PK戦も圧巻だった」と伝えている。
果たして、この活躍でイ・ガンインの立場は変わるだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】韓国代表イ・ガンインの鮮烈ゴラッソ
敗色濃厚だったなか、救世主となったのが、韓国の至宝のイ・ガンインだ。68分から途中出場すると、85分に得意の左足で強烈なシュートを突き刺し、反撃の煙を上げるゴールを叩き込んだのだ。PK戦でも４人目のキッカーとしてきっちり成功させている。
「出場機会に恵まれず、苦境に立たされていたイ・ガンインと（同点ゴールの）ゴンサロ・ラモスは、劇的なゴールを決め、PK戦を制して力を発揮し、PSGをスーパーカップのタイトルへと導いた。この試合は、多くの点でイ・ガンインとゴンサロ・ラモスの圧倒的な存在感を証明したと言えるだろう。移籍市場に出す計画があると報じられていたが、これ以上ないほどの熱気あふれるパフォーマンスだった」
「強力な先発陣の後塵を拝し、退団の危機に瀕していた両選手が、最終的にチームの危機を救った。両選手のこの活躍は、パリ・サンジェルマンにとって明確なメッセージとなるだろう」
また、同じく韓国の『SPOTV NEWS』は「ベンチにいるのはもったいない。PSGスーパーカップ優勝の立役者だ。PK戦も圧巻だった」と伝えている。
果たして、この活躍でイ・ガンインの立場は変わるだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】韓国代表イ・ガンインの鮮烈ゴラッソ