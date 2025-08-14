「優しすぎて涙が」セカオワSaori、息子の後ろ姿＆プレゼント公開「どんどんお兄ちゃんに」「大きくなってる〜」
4人組人気バンド・SEKAI NO OWARIのSaoriさんは8月13日、自身のInstagramを更新。39歳の誕生日を迎えたことを明かし、息子の姿を披露しました。
【写真】Saoriの誕生日を祝う息子の後ろ姿
また、「歳を重ねる度に、ただの肉体の反射や思考の反射に惑わされすぎず 本当の心はこれやで！というものをいつも掴んで離さずにいられるといいね」と現在の気持ちを明かしています。
ファンからは、「お誕生日おめでとう」「幸せ溢れるプレゼント素敵」「かわいすぎますわ」「なんと素敵な姫席」「どんどんお兄ちゃんになって楽しみですね」「息子君大きくなってる〜」「優しすぎて涙が」「永遠の姫すぎます」と、祝福の声が多く上がりました。
(文:中村 凪)
【写真】Saoriの誕生日を祝う息子の後ろ姿
「なんと素敵な姫席」Saoriさんは「誕生日プレゼントは、息子が『ラッキーな結果しか出ないラッキーおみくじ』を作ってくれて、10分×5枚のマッサージ券を券をゲット。友だちと家族がサプライズのお祝いまで」とつづり、4枚の写真を投稿。1枚目は自身の笑顔のソロショットで、2枚目は息子のバックショットです。
ファンからは、「お誕生日おめでとう」「幸せ溢れるプレゼント素敵」「かわいすぎますわ」「なんと素敵な姫席」「どんどんお兄ちゃんになって楽しみですね」「息子君大きくなってる〜」「優しすぎて涙が」「永遠の姫すぎます」と、祝福の声が多く上がりました。
「新曲『図鑑』聴いてね〜」自身のInstagramで仕事のオフショットも公開しているSaoriさん。7月19日には「新曲『図鑑』聴いてね〜」と、ライブ衣装と写る写真を披露しました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)