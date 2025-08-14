お笑いコンビ・ジェラードンのかみちぃさんは8月11日、自身のInstagramを更新。NBA選手とのコラボレーションを公開し、驚きの声が多数上がっています。（サムネイル画像出典：かみちぃさん公式Instagramより）

お笑いコンビ・ジェラードンのかみちぃさんは8月11日、自身のInstagramを更新。NBA選手とのコラボレーションを公開しました。

【動画】ファン驚きのコラボ

「角刈り型なのに通れる…だと…！？」

「NBAのデアンドレ・ジョーダン選手が角刈り型抜きやってくれました！！」と報告し、動画を2本載せているかみちぃさん。1本目は、相方であるアタック西本さんの持ちネタ“角刈り型抜き”にNBAのデアンドレ・ジョーダン選手が挑戦する姿です。無事に成功しジョーダン選手は笑顔を見せています。

コメントでは、「本家通ったときのジョーダン選手の顔が優しくて好き」「元アメリカ代表選手で、史上最高のダンカーの1人だぞ！嬉しいすぎる！」「ジョーダン選手も上手だけど、さすが西本さん、上手笑」「すごーーーい!!」「なんでディアンドレジョーダン吉本におるねん笑笑笑」「角刈り型なのに通れる…だと…！？」「コラボ凄すぎる！！！」「誰にやらしとんねんw」「す、すごい！デアンドレが吉本の本社に！！！」など、驚きの声が多く上がりました。

さまざまな場所で挑戦！

3月29日の投稿ではいろんな場所での“角刈り型抜き”に挑戦していたアタック西本さん。毎回成功しており、すごいです。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)