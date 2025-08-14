【MLB】エンゼルス 6-5 ドジャース（8月13日・日本時間14日／アナハイム）

【映像】162キロで奪三振→大谷＆トラウト“笑顔なし”の表情（実際の様子）

ドジャースの大谷翔平投手がエンゼルス戦に「1番・投手」で今季9度目の先発登板。トラウトとこの日2度目の勝負では、第1打席とは配球も雰囲気も一変。勝負後に笑顔はなく、静かな緊張感だけが残った。

5-2と3点リードで迎えた4回、先頭打者はこの日2度目の対戦となるトラウトだった。初回の第1打席では、大谷が5球連続でストレートを投げ込み、最後はスイーパーで見逃し三振。勝負後には互いに笑みを交わし、球場も和やかな空気に包まれた。

しかし第2打席は、初球カーブ、2球目スイーパーと変化球で入ると、そこから一転して3連続ストレート勝負。最後は外角低めいっぱいに100.7マイル（約162.1キロ）のストレートををビタリと決め、トラウトはバットを振らずに見逃し三振。その瞬間、球場は大歓声に包まれた。

2度目の勝負が決した瞬間、中継の視聴者からは「トラウトには容赦ない大谷」「素晴らしい」「ズバビタやな」「いい球すぎる」「えっぐww」「トラウトの時だけ出力が違うやんw」などの興奮の声が相次いだ。

第1打席の柔らかな笑顔はそこにはなく、マウンド上の大谷も打席のトラウトも終始無表情。互いの実力を知り尽くした2人だからこその、張り詰めた空気が流れていた。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）