けさ、鳥海山で登山をしていた男性が倒れ、防災ヘリで救助されましたが、搬送先の病院で死亡が確認されました。

【写真を見る】「倒れている、呼吸をしていない」死亡は東京の男性と判明 鳥海山で1人登山 ヘリで搬送も死亡確認（山形）

死亡した男性は、東京都板橋区の会社員の男性（57）とわかりました。





警察と消防によりますと、きょう午前8時40分ごろ、鳥海山で登山をしていた人から「単独で登山をしていた男性が倒れている。呼吸をしていない」などと通報がありました。



通報者が発見した当初、男性は、登山道でしゃがみ込み、意識がもうろうとした状態だったということです。





警察と消防が地上部隊とヘリを出して現場に向かい、午前10時20分ごろ、県の消防防災ヘリ「もがみ」で男性を救助しましたが、男性は搬送先の病院で死亡が確認されました。



男性が倒れていたのは、鳥海山の山頂小屋から南西におよそ650メートル付近の場所で、1人で登山していたとみられています。警察は男性の死因について、病死とみられるとしています。

