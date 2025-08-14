X JAPANのメンバーでギタリストのPATAさんが、自身が属する「Ra:IN」のライブに出演したことをインスタグラムとXで報告しました。



PATAさんは「久しぶりのLive楽しかったっす‼︎」とテキストし、自身のステージプレイの写真を複数投稿。先日亡くなった英国のヘヴィメタル・ハードロックミュージシャン、オジー・オズボーンさんの名がプリントされたTシャツを着たPATAさんは、泰然とした表情でレスポールのギターを弾いています。









フォロワーからは「お帰りなさい」「復帰おめでとうございます」「そのロンTサイコーすぎます」「元気になってほんとによかったです」「黒のレスポール似合いすぎて痺れる」など、歓迎のリプライが多く集まっています。





PATAさんは、今年4月下旬に、5月2〜3日開催の「 hide Memorial Day 2025」ライブ中に車椅子で移動することになったことを報告し、それを以前からの「足の患部の不調」によるものと明かしていました。さらに、今年6月からスタート予定だった「Ra:IN」のライブツアーも、足の不調と「背骨の骨折」により中止となっており、今回のライブ出演はPATAさんの体調を気遣うファンが待ちわびていたものとなったようです。







PATAさんは「次は8月30日（土）、また横浜ベイホールですよ。おまちしております」と呼びかけています。

