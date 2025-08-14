14日のライブで引退

2025年8月14日のライブツアー千秋楽をもって芸能界引退を表明している、元モーニング娘。の道重さゆみ。彼女がハロプロファンのみならずアイドルファンにも愛され、引退が惜しまれる経緯を改めて振り返ってみたい。【大宮高史/ライター】

＊＊＊

【写真】「可愛すぎる」「天使だね」…道重さゆみのライブの様子。「ピョン」とジャンプする瞬間も

7月13日で36歳になった道重は、この7月から8月にかけて、出身地の山口県も含めた最後のライブツアーを開催していた。ほぼ専属でモデルを務めてきた雑誌『美人百花』も彼女の引退とともに休刊が決まり、いっそうお別れムードがただよう。

36歳になっても唯一無二のかわいさを保つ道重が、芸能界入りしたのは22年前の2003年、黄金期にあったモーニング娘。の6期オーディションに合格してのこと。ただ当時は目立った存在ではなく、並みいる先輩メンバーを前にキャラ付けも定まっていなかった。歌では加入後初のシングル「シャボン玉」で初めてもらったソロパートはセリフ部分だけ、当時のことは「歌に音程があることを知らなかった」と自虐ネタにするほどだ。

道重さゆみ

そんな道重に、芸能界の“相棒”との出会いがやってきたのが2007年、MBSのラジオ「ヤングタウン土曜日」のレギュラーアシスタントに抜擢されてのこと。パーソナリティーの明石家さんまとの丁々発止のトークで、後のぶりっ子的なキャラクターやトーク力が磨かれていくことになる。

そもそも、道重がこの番組のアシスタントに決まったのが、同期で先にレギュラー出演していた藤本美貴の突然の脱退で道重に白羽の矢が立ったため。偶然転がり込んできたチャンスだったが、「小学生の頃の友達はダンゴムシ」というほど陰キャキャラだった道重に、どんどん突っ込みを入れてくるさんまの相性がピタリとハマった。毒舌とも違うさんまの嫌味のないトークが、道重の日ごろの本音を引き出してくれていた。

「ヤングタウン土曜日」は、モーニング娘。が所属するアップフロントエージェンシーのタレントが代々アシスタントを務めてきた番組であり、道重以外のメンバーも週替わりで出演。この内輪のような空気感もプラスに働いた。時に先輩タレントのスキャンダルもトークのネタにしてしまい、道重の“毒舌ぶりっ子”キャラも開拓されていく。

モーニング娘。の世代交代とともに道重も先輩ポジションになっていき、2012年の5月には8代目リーダーに就任する。すでに国民的アイドルの地位はAKB48グループに移っていたが、その毒舌やぶりっ子ぶりは「踊る！さんま御殿‼」（日本テレビ系）などでもいかんなく発揮。Berrys工房の“ももち”こと嗣永桃子と共に、バラエティーでもつめ跡を残すハロプロアイドルになった。モーニング娘。現役メンバーの牧野真莉愛や元乃木坂46の高山一実など、道重のスタイルに憧れたアイドルも少なくない。

ネットミーム化される名言も

この頃、さんまとの間でミーム化される名言も生まれる。その要旨は、アイドルとファンの関係についてさんまが「遠くまで握手会に飛んで来てくれる男なんておれへん。彼氏だって旦那だってそんな男おらん。ファンだけや。だからアイドルの恋は隠さなあかん。それがファンの誠意や」と語ったというもの。

ネットではアイドルにスキャンダルが起きる度に、このミームが蒸し返されるのだが、おそらくは脚色されており元ネタとなったと思われるのは、2012年8月のヤングタウン土曜日でのやりとりだ。

モーニング娘。加入以来ずっと髪を染めていなかったが、「黒髪が好き」というファンの声に応えて、ずっと黒髪でいたいという道重。これには、さんまも「ファンのイメージを裏切ったらあかん」と相槌。さらに、さんまは「もし電撃交際！ となって彼氏がいたとなっても、今まで使ったお金は絶対ファンの方が多い」「彼氏だからって東京から大阪まで飛んでくる男もいない。俺は東京でもめごと起こして大阪まで逃げてくることあったけど（笑）」「会いたい！と思って来てくれるファンを裏切ることになったら、ファンが怒って当然やからね」と、ファンが推しに抱くイメージは守るべきとユーモアを交えて語った。

道重も今に至るまで黒髪で通し、スキャンダル皆無で独身と、24時間ファンの期待に応える“最高の推し”でいた。そして、こんな風に自身の引き出しを広げてくれたさんまにも、度々ブログで感謝の気持ちを伝えている。

道重は2014年11月26日に、当時のグループ在籍最長記録を打ち立ててモーニング娘。釻14を卒業。約2年強の休止期間を経てソロでの音楽やライブ活動を再開し、23年のハロー！プロジェクト25周年記念コンサートなどでも元気な姿を見せていたが、同年12月に強迫性障害を公表。今年1月にこの夏での芸能界引退をブログで伝えた。

病をおしてもファンのために表舞台に立とうとし、さらに引退までに半年もの期間と、最後のライブツアーを用意し、しっかりファンが別れをかみしめる期間もつくった。何よりもモーニング娘。が好きで、自分を推してくれるファンを大切にしたい、が原動力。思うような歌って踊る活動ができなくなったら、表舞台を去るという潔さも支持されるゆえんだ。

アイドルらしいかわいさを保ちつつバラエティーでキャラクターを確立、引き際の潔さは、8年前に引退して以来一切表舞台に出ていない嗣永とも重なる。

モーニング娘。のOGとしては、今でもカリスマ的なパフォーマンスを保つ後藤真希、すっかりバラエティータレントになった藤本美貴や矢口真里らも健在だが、道重は卒業してからも、イベントの生の現場でのファンとの交流を大切にしていたことが特徴だろう。

ファンのことを「変な人が多い」といじり、圧倒的なパフォーマンス力ではなかったかもしれないが、客席が彼女のイメージカラーのピンク色で染まる熱気を愛してきた。ファンの「道重一筋」（イベントでよくファンが着ている、ピンク色のTシャツに描かれたスローガン）の思いに応え続けた22年間であり、だからこそこれからも、理想のアイドルの生き様として記憶されるだろう。

大宮高史

エンタメでは演劇・ドラマ・アイドル・映画・音楽にまつわるインタビューやコラムを執筆。そのほか、交通・建築など街ネタも専門分野。

デイリー新潮編集部