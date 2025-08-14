第107回全国高等学校野球選手権大会の広島県代表・広陵高校が2回戦からの出場を辞退した。今年1月に寮内で上級生による下級生への暴行行為があり、それがSNSで広く拡散されたことが原因だ。中には寮の爆破予告まであったという。もっとも、広陵は3月、日本高等学校野球連盟（高野連）から厳重注意を受け、関わった上級生4名には1カ月の対外試合出場禁止処分が言い渡された上での甲子園出場だった。

＊＊＊

【写真を見る】「100％外人部隊」の高校も！ トップ7を発表

夏の甲子園を不祥事が原因で途中で出場を辞退したのは初のケースだ。一体何があったのか。スポーツ紙記者は言う。

「広陵の発表によると、今年1月22日、寮内で禁止されているカップラーメンを当時1年生部員だったAが食べていたことがわかり、2年生部員4名がそれぞれ個別にAの部屋を訪れ、Bが胸を叩く、Cが頬を叩く、Dが腹部を押す、Eが廊下でAの胸ぐらをつかむ行為をしていたことが判明したため、広島県高野連を通じて高野連に報告。野球部には厳重注意処分、関わった4名には1カ月の公式戦出場禁止処分が下されました」

「広陵高校問題」がSNSで大炎上

すでに解決済みの話ではないのだろうか。

「Aの保護者から不適切な行為をした上級生として別の2名の名前が挙がっていたため学校が聴取したところ、そのような行為は確認できなかったそうです。さらに『学校が確認した事実関係に誤りがある』との指摘もあり、改めて部員に確認したところ、新事実は出てこなかったそうです。加害部員の4名はAに謝罪しましたが、Aは3月末で転校してしまったそうです」（スポーツ紙記者）

ではなぜ問題が再燃したのだろう。

SNSが復活させた連帯責任

「Aの保護者を名乗る人物がSNSに投稿した内容が拡散されました。広陵は1回戦は勝ちましたが、2回戦を待たずに出場を辞退したわけです。結局、広陵は“連帯責任”をとらされた格好です。高野連が処分済みであることを発表していなかったことも原因の一つだとは思いますが……」（スポーツ紙記者）

かつて高野連は、連帯責任を理由に甲子園出場を辞退させるケースが少なくなかった。

「中には野球部員でもない生徒の不祥事で夢の甲子園を辞退せざるを得なくなったケースもありました。まるで軍隊のようだという批判が強まり、高野連も2000年くらいから連帯責任を問わなくなり、不祥事を起こした当該部員のみの責任を問うように変わってきました。しかし、今回、皮肉にもSNSが連帯責任を復活させたような形になってしまいました」（スポーツ紙記者）

広陵の調査の通りなら、加害部員は4名だ。甲子園のベンチ入りは20名だから、仮に加害部員の全員がベンチ入りしていたとしても、なぜ残りの16名までもが出場を辞退せねばならなかったのだろう。ITジャーナリストの井上トシユキ氏に聞いた。

「SNSは単純なクリーンさを求めすぎているように思います。薄っぺらい正義感と表裏一体です。なんだか“日本人ファースト”と通底しているような気さえします。被害部員のためという主張はある意味で間違いではないけれど、薄いんです」（井上氏）

そういった主張をするのはどのくらいの世代なのだろう。

出場辞退が目的だったのか

「バラエティに富んでいるのですが、40代、50代が多いように思います。漢字の表記、例えば『或いは』という言葉が漢字か平仮名か――若い世代は漢字変換されても見慣れていないから直すと思います――そういった言葉を残している方を多く見るからです。SNSで熱心に炎上に参加する人たちとなると、2ちゃんねるに参加していた世代の可能性がある。ブームから25年は経ちますから、当時25歳だった人も50歳になります」（井上氏）

高野連が厳しかった頃を覚えている世代でもある。

「美しい青春像がねじれて、一周した感じもありますね。学級会で出てくるような正論こそ、かえって使いやすいのでしょう」（井上氏）

キッカケとなった書き込みは被害者の保護者と言われている。

「本当に保護者なのかは確認しようがありません。問題提起ができたのはよかったかもしれませんが、投稿者がどういう結末を望んでいたのかは不明なままです」（井上氏）

もし加害部員4名の処分が目的だったのなら、他の部員まで犠牲になるのは大きすぎる。

「被害部員にとっても、かつてのチームメイト全員の出場辞退を求めていたのかはわかりません。しかも、今回とは別の昔の事件まで持ち出されるようになってきています。言い方は悪いですが、広陵がおもちゃにされている状態です」（井上氏）

なぜここまで大きな騒動になってしまったのだろう。

まず公表

「まず、広陵の初動が悪かったことが騒動を大きくしたと思います。あくまでもSNSに対する初動ですが、事件の把握はずいぶん前にあったようなので、その時点で他人に突かれてまずいことは自ら公表し、まずは謝る。同時に『今後はこのような対策をしていきます』ということを打ち出して実行し、その様子をSNSなどで知ってもらうといったことをやっていれば、それほど大きな騒ぎにはなっていなかったと思います。そうでないと陰謀論的な見方に推進力を与えてしまうんです」（井上氏）

陰謀論的な見方とは？

「不祥事を隠したのは学校関係者の師弟が絡んでいるからとか、地元有力者の子供らしいといった愚にもつかない話に尾ひれがつきやすい。それが本当だろうが嘘だろうが、憂さを晴らすかのように罵詈雑言を浴びせてスッキリするのです。昨今の炎上は、安全地帯から池に落ちた犬に石を投げるようなものですから、ネタは何でもかまわない。“死んで詫びろ”というような定型文、罵倒の常套句みたいなものまで作られており、その主語を炎上している対象に置き換えるだけで簡単に炎上が起きてしまっている印象を受けます。憂さ晴らしになれば何でもいいのでしょう」（井上氏）

一見すると「被害者のため」とした書き込みも見受けられる。

「そんな考えはありません。自分たちが都合よく憂さ晴らしができれば何でもいいんです。明らかに同じアカウントの人物が、数日後には180度変わった書き込みをしていますから。ストレスが溜まっているんですかね。自分に非はなく、相手が圧倒的に悪い、いくらぶっ叩いても安全だ、まさか名誉毀損なんて逆襲をしてくるわけがない……というときに、みんなが張り切ってしまうんですね。彼らには、もし自分が同じことをやられたら嫌でしょという発想はありませんから」（井上氏）

今後やるべきことは広陵にあるのだろうか。

「本当に疑惑があるのなら徹底的に調査し公表することでしょう。そして加害者の部員たちが更生していることを公表してもいい。それでないと、もし次の甲子園で代表になったとしても、また蒸し返されることになるでしょうから」（井上氏）

高野連も処分した学校について、その理由を原因とともに公表したほうがいいかもしれない。

デイリー新潮編集部