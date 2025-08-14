

左からRei、一青窈、横山剣、リリー・フランキー、上白石萌、CHEMISTRY、鞘師里保

『The Covers スペシャル 矢沢永吉ナイト!』が、NHK総合で８月28日午後10時から放送される。クレイジーケンバンド、CHEMISTRY、鞘師里保、一青窈、Reiが名曲をカバーする。

【写真】『The Covers スペシャル 矢沢永吉ナイト!』出演者ソロカット

今回は、今年９月にソロデビュー50周年を迎えるロックスター矢沢永吉を特集。革新的な音楽スタイルと圧倒的なパフォーマンス、そしてその生き様を含めたロックスピリットで、前人未踏の記録と記憶を刻み続けるYAZAWA。時代を超えて愛される名曲とそのメロディーから、矢沢永吉の音楽的魅力を紐解くスペシャル。

放送開始から100年、そして戦後80年の今年の夏。終戦から４年後の広島に生まれ、貧困の中にあった矢沢を救ったのが、ラジオから聴こえてきた「ザ・ビートルズ」だった。この出逢いをきっかけに、10代から独学で作曲をはじめ、オリジナル曲のほとんどを自ら作曲。YAZAWAのメロディーに、日本を代表する作詞家たちが歌詞を紡ぎ、比類なき“矢沢永吉のロック像”を築き上げてきた。

そんな矢沢が生みだす数々の名曲を、ジャンル・世代を超えて彼をリスペクトするアーティストがカバー。矢沢の真骨頂が光るロッカバラード「時間よ止まれ」を、広島出身の堂珍＆矢沢の生き様に憧れを抱く川畑によるデュオ・CHEMISTRYが歌い継ぐ。

矢沢が広島から上京後、拠点とした横浜結成のクレイジーケンバンドは、ヨコハマにちなんだナンバー「チャイナタウン」「流星（ながれぼし）」そして「ウイスキー・コーク」を、リスペクト溢れるメドレーで。

さらに、女性ボーカルが矢沢のメロディーに新たな息吹を送り込む。矢沢のライブを象徴する１曲「止まらない Ha〜Ha」を、一青窈が彼女ならではの世界観で贈る。

卓越したギタープレイが光るReiは「SOMEBODY'S NIGHT」を３ピースバンドで鋭利にカバー。広島出身・俳優・歌手として活躍する鞘師里保は、矢沢のメロディーが輝く名曲「YES MY LOVE-愛はいつも-」を。

スタジオには、矢沢が番組に向けて書いてくれた、貴重な番組タイトルボードが！ボードを囲みながらのトークでは、それぞれが矢沢愛やそのメロディーの魅力に迫る。

ゲストがオススメの「矢沢永吉ライブ映像」を熱く語るシーンも。50年を超えて進化を続けるYAZAWA の魅力とは？

伝説を刻み続けるロックスター・矢沢永吉の名曲世界と今をたっぷりと贈る。【番組情報】NHK総合『The Covers スペシャル 矢沢永吉ナイト!』【ＭＣ】 リリー・フランキー 上白石萌歌【語り】堂本光一【カバーズゲスト】クレイジーケンバンド、CHEMISTRY、鞘師里保、一青窈、Rei (50 音順)■放送予定： 8月28日（木）午後10時00分〜10時45分 ＜NHK総合＞CHEMISTRY ♪「時間よ止まれ」一青窈 ♪「止まらない Ha〜Ha」クレイジーケンバンド 「矢沢永吉 ハマ風メドレー」♪「チャイナタウン」 ♪「流星（ながれぼし）」 ♪「ウイスキー・コーク」Rei ♪「SOMEBODY’S NIGHT」鞘師里保 ♪「YES MY LOVE-愛はいつも-」