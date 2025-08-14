米倉涼子、“飲み友達”松本潤と2ショット 自身のステージにゲスト出演「私のわがままを聞いて、忙しい中来てくれた」
俳優の米倉涼子（50）が13日、自身のインスタグラムを更新。3日に開催した自身のステージ『RYOKO YONEKURA - DISFRUTA DISFRUTA -』に嵐の松本潤（41）がサプライズ出演してくれたことを、2ショット写真などを添え報告した。
【写真】「2人のオーラえげつない 」米倉涼子＆松本潤の2ショット
同公演は、出会い、経験、挑戦…米倉の半世紀の軌跡が紡ぐスペシャルステージで、東京・恵比寿ザ・ガーデンホールにて8月2日、3日の2日間にわたって開催。米倉は「ここまでの歩んできた道を振り返ると、出会った人や作品、そして挑戦こそが、今の私を作ってくれたと感じます。その一瞬一瞬すべてに感謝の気持ちを込めて、人生節目の歳、私らしいステージをお贈りできたら嬉しいです」と開催前にコメントしていた。
投稿では、「8月3日のショーには、松本潤くんが駆けつけてくれました!!舞台に登場した瞬間から会場全体を巻き込むあのエネルギーは、本当に圧巻で、同じステージに立ちながら私もその力を感じていました 普段は飲み友達ですが、私のわがままを聞いて、忙しい中来てくれたことに心から感謝しています」と記し、黒のジャケット×サングラス姿のステージ上での2ショットや、スペシャルMCを務めた平成ノブシコブシ・吉村崇（45）を交えた3ショットを公開した。
さらに、吉村を交え3人で「あのゲームの復活戦を！」と、恒例のゲーム対戦を実施したことも紹介。「3回目の対戦でしたが、今回は私の負け…」という結果だったものの、「でも笑顔が絶えない、最高に楽しいひとときでした」と振り返り、「潤くん、本当にありがとうっ 吉村さん、本当にありがとうございますっ」と感謝の気持ちを伝えた。
フォロワーからは「まさかまさかのMJ対決生で見られるとは思ってなくて松本さん出てきた瞬間めっちゃびっくりしました！」「2人のオーラえげつない この目で復活MJ対決見れたこと、未だに夢だと思ってます!!!」「写真かっこよすぎますー」「めちゃくちゃかっこいいーー」「お二人ともすごく素敵」「２人共にカッコ良かった」といった声が寄せられている。
