嵐莉菜、“恩師”らとの青春ショットを公開 「可愛いすぎる！」「こんなかわいい先輩いたら…」と反響
俳優の嵐莉菜（21）が13日、自身のインスタグラムを更新し、“恩師”や仲間たちとの青春ショットを披露した。
【写真】「着物似合ってますね〜」 嵐莉菜、“恩師”らとの青春ショット
嵐は、日本テレビ系ドラマ『ちはやふる−めぐり−』（毎週水曜 後10：00）に出演中で、梅園高校競技かるた部の村田千江莉役を演じている。
インスタグラムでは「第6話ありがとうございました！いかがでしたか？この1話分だけでもすごく濃くて、いろんな感情になれる個人的に好きな回です」と報告。
写真は、和装に身を包み、競技かるた部の藍沢めぐる（當真あみ）、元顧問の大江奏（上白石萌音）と3ショット。ファンからは「可愛いすぎる！」「着物似合ってますね〜」「こんなかわいい先輩いたら袴着たいし入部するよね」「かるた部入ろっかな」などの声が寄せられた。
第6話では、梅園かるた部の5人がそろって高校3年生に。奏は非常勤講師の契約が終了して、かるた部の顧問を外れ、京都行きの話がもちあがる…というストーリーだった。
【写真】「着物似合ってますね〜」 嵐莉菜、“恩師”らとの青春ショット
嵐は、日本テレビ系ドラマ『ちはやふる−めぐり−』（毎週水曜 後10：00）に出演中で、梅園高校競技かるた部の村田千江莉役を演じている。
インスタグラムでは「第6話ありがとうございました！いかがでしたか？この1話分だけでもすごく濃くて、いろんな感情になれる個人的に好きな回です」と報告。
第6話では、梅園かるた部の5人がそろって高校3年生に。奏は非常勤講師の契約が終了して、かるた部の顧問を外れ、京都行きの話がもちあがる…というストーリーだった。