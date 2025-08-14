武田久美子、長女と“胸元”セクシーな親子ショット「ゴージャスーー」「美しすぎる」 57歳の誕生日を報告
米在住のタレント・武田久美子が14日、自身のインスタグラムを更新し、57歳の誕生日を迎えたことを報告。長女と共に胸元がざっくり開いたセクシーな黒ワンピ姿で笑顔する親子ショットを添え、お祝いする様子を披露した。
【写真】「美しすぎる」長女と“胸元”セクシーな黒ドレス姿を披露した武田久美子 ※2枚目
武田は「昨日誕生日を迎えました 娘がお祝いしてくれて 今年も素敵な誕生日でした いつまでもこんな風に居たいです」とつづり、親子で胸元がセクシーな黒ドレス姿を披露。長女と肩を並べて写る仲むつまじい2ショットもアップしている。
この投稿にファンからは「ゴージャスーー」「スッゲー毎回すごいですねちょ〜べっぴん」「美しすぎる」などと反響が集まっていた。
