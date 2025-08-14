モデルの松島花さんが自身のインスタグラムを更新。「ティファニー 銀座」にオープンした日本初のカフェ「Blue Box Café by Natsuko Shoji」を訪れ、アフタヌーンティーを楽しんだことを報告しました。



【写真を見る】【 松島花 】 「食べる前にじっくり一つずつ目で楽しみたい」 ティファニー銀座のカフェで 特別なティータイムを満喫



松島さんは、「私はAfternoon teaをセレクト」と綴り写真を投稿。写真には三段のティースタンドに、繊細で美しいスイーツやサンドイッチが並びます。





「繊細で美しいスイーツやサンドイッチたち 食べる前にじっくり一つずつ目で楽しみたい」と松島さんはコメントしています。





松島さんは白いドレスを身につけ、エレガントな空間でアフタヌーンティーを堪能。ティーカップを手に持ち、優雅なティータイムを過ごしました。





店内は鮮やかなターコイズブルーの壁と天井が特徴的で、ティファニーの世界観を体現した空間となっています。





松島さんのお気に入りは「マッシュルームのサンドイッチ」「丸ごとトマトの形をしたカプレーゼ」「ティファニーブルーのマカロン」だそうです。





写真からは、チョコレートケーキやラズベリーを使ったデザート、様々な色のマカロンなど、見た目にも美しいメニューが並んでいることがわかります。テーブルセッティングもブルーとシルバーの模様が施された上品なプレートや金色のカトラリーなど、ティファニーならではの高級感あふれる仕様です。





松島さんは最後に、「ティファニーの世界観が堪能できる空間がついに銀座に」「心ときめく時間でした」とコメント。アフタヌーンティーの魅力を存分に伝えています。





この投稿に、「花様優雅でございます」「ティファニーカラーの空間いいな〜」「きっと、間違いなくよき時間となったでしょうねぇ」「セレブ感満載ですね」「最高のひと時 オシャレすぎて食べ方がわかりません」などの声が寄せられています。







【担当：芸能情報ステーション】