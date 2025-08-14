◇MLB エンゼルス 6-5 ドジャース(日本時間14日、エンゼル・スタジアム)

ドジャースはエンゼルスとの1点差の攻防に敗れ4連敗。同日勝利していたパドレスに首位の座を譲り渡しました。

この日、大谷翔平選手は古巣相手に初の“二刀流”で出場。試合前時点でロバーツ監督は「5イニングの登板」を示唆していましたが、大谷選手は4と1/3回を投げたところでザカリー・ネト選手に1点差へ迫られる2点タイムリーを浴び、降板となりました。その後、ドジャースは逆転負けを喫しています。

試合前、ロバーツ監督は大谷選手について「彼は打者としても投手としても非常に貴重な存在。だからこそ、余分に投げさせたりすることはリスクの方が大きく、やる価値はない。順位のために無理をさせることが賢明だとは思わない」とコメント。起用に細心の注意を払っていることを明かしていました。

この日の降板タイミングについては「5イニング目の最初の時点では、彼は十分にボールを投げられる状態にあると感じていました」と語ったロバーツ監督。大谷選手自身も「（5回は）疲れはなく、むしろいい感覚。決め球が甘めに入ってヒットが出たので、そこがもったいなかった」と振り返っていました。

加えてロバーツ監督は「ショウヘイにはまだ5回を投げ切る力が残っていると思いましたし、もちろん、ネト選手の2塁打になったツーストライク時のスライダーはうまく対応されましたが、ネトまで投げてからバンダにつなぎイニングを終わらせる考えでした」とコメント。想定通り、ネト選手との対戦を終えての降板タイミングとはなりましたが、大谷選手は1アウトからの連打で迎えたピンチの場面でネト選手を迎え、痛恨の適時打を浴びていました。