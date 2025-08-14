髪のうねりもダメージも解決！ジュレーム新シリーズが優秀すぎ♡

髪のケアは、いまや“美しさ”だけでなく“感情”や“自己表現”の一部へ。そんな時代の声に応えるように、ヘアケアブランド「ジュレーム」から、記憶に残る“髪の質感”と“香り”を叶える新シリーズが登場します。注目は、髪悩みに応える2タイプと、まるで香水のようなブルーミングライラックの香り。毎日のバスタイムが、あなたの魅力を引き出す特別な時間に変わります♡

香るたび気分が上がる♡印象的な香り設計



今回の新シリーズ最大の魅力は、記憶に残るブルーミングライラックの香り。シャンプーは拡散性を重視し、お風呂場にふわっと広がる軽やかな香調。

トリートメントやマスク、オイルはラストノートがしっかりと香り立ち、翌朝まで髪から優しく香りが続きます。まるで“香水のようなヘアケア”が、毎日をちょっと特別にしてくれそうです。

質感重視派も納得！髪悩みに合わせた2タイプ



エクストラダメージケアタイプ

髪のダメージやうねりに悩む方には、それぞれの悩みに応える2タイプをラインアップ。

《エクストラダメージケアタイプ》は、アミノ酸誘導体※5を含むレイヤードパック処方で、深刻なダメージを補修しながらうるおいを閉じ込め、しっとりやわらかい髪に。

《スムースストレートケアタイプ》には、うねりケア成分※6を配合。キューティクルをしっかりコートし、湿気による広がりを防いで、なめらかで指通りのよいストレート髪へ導きます。

※5 ジラウロイルグルタミン酸リシンNa

※6 グルタミン酸（毛髪をコートし、うねりをおさえる成分）

ご褒美ケアに♡スペシャルアイテムにも注目



さらに注目したいのが、特別感たっぷりの集中ケアアイテム。

「ヘアシャイン ブースターオイル」は、イソノナン酸イソノニル配合で、洗い流した後もツヤとまとまりが続く実力派。トリートメントに混ぜて使えば、サロン級の仕上がりに。

もうひとつの「ディープ インナーリペア ヘアマスク」は、髪の芯から濃密にリペアする高保湿設計。

ラクトン成分がダメージ部分にしっかり密着し、つるんとまとまる指通りを実現します。週末のご褒美ケアにぴったりのアイテムです♡



① ジュレーム レイヤードシャンプー （エクストラダメージケア）ポンプ 460mL

② ジュレーム レイヤードシャンプー （エクストラダメージケア）つめかえ 340mL

③ ジュレーム レイヤード ヘアトリートメント （エクストラダメージケア） ポンプ 460mL

④ ジュレーム レイヤード ヘアトリートメント （エクストラダメージケア）つめかえ 340mL

⑤ ジュレーム レイヤード シャンプー＆ ヘアトリートメント トライアルセット(2連ラミネート シャンプー10mL+ヘアトリートメント10mL)

⑥ ジュレーム レイヤード シャンプー（スムースストレートケア）ポンプ 460mL

⑦ ジュレーム レイヤード シャンプー（スムースストレートケア）つめかえ 340mL

⑧ ジュレーム レイヤード ヘアトリートメント （スムースストレートケア）ポンプ 460mL

⑨ジュレーム レイヤード ヘアトリートメント （スムースストレートケア）つめかえ 340mL

⑩ ジュレーム レイヤード シャンプー＆ ヘアトリートメント トライアルセット(2連ラミネート シャンプー10mL+ヘアトリートメント10mL)

⑪ ジュレーム レイヤード ヘアシャイン ブースターオイル 60ｍL

⑫ ジュレーム レイヤード ディープ インナーリペア ヘアマスク 200g

自分のお気に入りを見つけてみてください。

髪から香り立つ、自分らしさのスイッチに

ジュレームの新シリーズは、香るたびに気持ちを高めてくれる“ブルーミングライラック”の香りと、髪悩みに寄り添うレイヤード処方で、毎日のケアを“記憶に残る体験”へと変えてくれます。

ライン使いはもちろん、気になるアイテムだけの取り入れもOK。自分のスタイルや気分に合わせて、髪と心をケアしてみませんか？

2025年8月21日より全国で発売されるこの新シリーズで、あなたの美しさにもっと自信をプラスして♡