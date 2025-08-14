三代目 J SOUL BROTHERSのELLYが、ソロ名義 CBとして半年ぶりとなる新曲「ICE CREAM feat. Aile The Shota」を8月13日にリリースした。

（関連：【画像】CB（三代目 J SOUL BROTHERS ELLY）、Aile The Shota迎えた新曲「ICE CREAM」ジャケット＆ライブ写真）

今作では、Aile The Shotaとのコラボレーションが実現。軽快なビートとキャッチーなメロディに乗せて、恋の高鳴りと駆け引きを“アイスクリーム”にたとえた、爽快感あふれるラブソングが誕生した。ポップ、R&B、HIPHOPがまるでトリプルアイスのように心地よく溶け合う、新感覚のサマーアンセムに仕上がっている。

また、〈So sweet like ICE CREAM〉という印象的なフレーズがリフレインし、一度聴いたら癖になる中毒性を帯びているほか、甘さとスパイスが絶妙に交差する夏の恋模様を描いている。

さらに、今作のリリースと同時にミュージックカードも発売。「ICE CREAM feat. Aile The Shota」や「ICE CREAM feat. Aile The Shota -Instrumental-」に加え、「SPECIAL VOICE MESSAGE -100 questions 100 answers-」と題した、100問100答形式のボイスメッセージが収録されている。この100問100答は、以前CB本人のInstagramで募集したファンからの質問にCBが率直に答えており、ここでしか聞けないエピソードや素顔が詰まった内容となっている。

なお、今作のリリース日となる8月13日には、日本最大級のクラブ THE 超 PINKにスペシャルゲストとしてCBが登場し、同楽曲を初披露した。また、CBは8月22日には北海道のクラブ UTAGE SAPPORO、8月23日には愛知のクラブ DELA YABAIへ、2日間連続の出演も決定している。

CB コメント

CBです！新曲「ICE CREAM feat. Aile The Shota」をリリースさせていただきました。夏にぴったりの一曲で、女性をアイスクリームに見立てて歌詞を書いています。自分自身もとても気に入っている楽曲なので、ぜひたくさん聴いてください！

そして今回は、Aile The Shotaさんとコラボさせていただきました！以前からダンサーとしての姿も知っていて、三代目 J SOUL BROTHERSの楽曲提供もしてくれていたので、今回僕のソロ名義の楽曲でご一緒できて本当に嬉しいです。

羨ましいほどの良い声をされていて、Aile The Shotaさんのファンの皆さんにも楽しんでいただける一曲になっていると思います！

Aile The Shota コメント

ICE CREAM サプライズリリース!!ここ数ヶ月言いたくてしょうがなかった嬉しすぎる客演参加。ダンスをルーツに持つ自分自身にとって、ELLYさんからのオファーは痺れる嬉しさでした！敬意と愛を込めて、甘くぶちカマしました！

（文＝リアルサウンド編集部）