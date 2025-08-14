ドワンゴ×YouTube×日本テレビによる新企画『VocaNova』が始動　吉田夜世が『ボカコレ』歴代優勝曲を使ったDJセットを披露

ドワンゴはYouTubeおよび日本テレビと協力し、YouTubeで音楽ライブ映像が楽しめるプログラム「YouTube Music Weekend」で展開する新企画として、ボーカロイド音楽界の注目アーティストや作品を世界に発信する『VocaNova Presented by The VOCALOID Collection』（以下、VocaNova）を始動することを発表した。

【画像】YouTube上の配信にニコニコ動画のようにコメントが流れる特別な演出も

『VocaNova』は、8月29日～31日開催の「YouTube Music Weekend 10.0 supported by PlayStation」2日目に実施し、「オーバーライド」などで知られるボカロP・吉田夜世が『ボカコレ』内「TOP100ランキング」の歴代優勝楽曲をつなぐDJプレイを披露する。

また8月21日～25日に開催される『The VOCALOID Collection ～2025 Summer～』で決定した最新の「TOP100ランキング」「ルーキーランキング」から、それぞれ1位となった楽曲作品のMVも特別公開される予定だ。

映像は東京・虎ノ門の「TOKYO NODE HALL」で収録され、被写体を3Dデータとして記録し、自由な視点で再生できる映像技術「ボリュメトリックビデオ」など、さまざまな最新技術を活用している。

さらに本企画の実施に先立ち、8月25日に放送する『ボカコレ2025夏』内のニコニコ生放送番組「ボカコレステーション～2025 Summer～ DAY3」では、『VocaNova』コラボステージとして「神出鬼没！ボカニコ@TOKYO NODE HALL」が開催される。ここでは、ボカロP・鬱PによるDJパフォーマンスが披露される予定だ。

■吉田夜世コメント

「歴史的なコラボレーション企画となるであろう「VocaNova」にDJとして参加することとなり光栄です。先進的で実験的な撮影手法となっているので、音楽と共にテクノロジーの部分も楽しんでいただければうれしいです」

（文＝リアルサウンド編集部）