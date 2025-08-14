日向坂46上村ひなの、美脚際立つマリンルック披露「可愛すぎ」「大人っぽい」絶賛の声
【モデルプレス＝2025/08/14】日向坂46の上村ひなのが13日、自身のブログを更新。集合アーティスト写真で着用したマリンルックを公開し、反響が寄せられている。
【写真】日向坂46上村ひなの「凄くマリン」な衣装で美脚披露
上村は、近況をつづった投稿の最後に「集合アー写で着てたマリンルックだよ」と撮影時の衣装を公開。「凄くマリンな帽子を被った」とコメントし、白いハットにボーダートップス、白いスカートを合わせたマリンテイストのコーディネートを披露した。すらりと伸びた美しい脚のラインが印象的なスタイルとなっている。
この投稿に、ファンからは「可愛すぎ」「メイクと表情も大人っぽい」「マリンルック似合ってる」「スタイル抜群」「見惚れた」といった絶賛の声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
