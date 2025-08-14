日向坂46清水理央、美脚際立つコスプレ衣装姿「いつもと違う」「スタイル良い」の声
【モデルプレス＝2025/08/14】日向坂46の清水理央が8月14日、自身のブログを更新。メイド風の衣装を着た姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】日向坂46清水理央、美脚際立つコスプレ衣装
清水は「15th single『お願いバッハ！』ミート＆グリート第2次応募がスタートしました」と報告し、ファンに参加を呼びかけ。「りおはミーグリでは、普段番組とかライブではあまりしないような髪型とかお洋服を着てみんなとお話してるよ」とコメントし、日程ごとに衣装を予告。10月25日には「ハロウィンが近いのでコスプレするかも…！」、11月2日には「ハロウィン終わったばっかだけどコスプレ大好きなのでここもしたい」とし、「コスプレこんな感じかな」と見本写真を載せた。黒のミニ丈ワンピースとニーハイソックスから美しい脚をのぞかせている。
この投稿に、ファンからは「コスプレ可愛すぎる」「似合ってる」「会いに行く」「素敵」「いつもと違う」「スタイル良い」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
