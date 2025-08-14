サバンナ高橋茂雄＆清水みさと夫婦、サウナでの2ショットに反響「水着より紙パンツが楽すぎて」
【モデルプレス＝2025/08/14】タレントの清水みさとが8月14日、自身のInstagramを更新。夫でお笑いコンビ・サバンナの高橋茂雄とのサウナショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】サバンナ高橋茂雄、美人妻とサウナでの2ショット
清水は「真夏も互いに、毎日サウナ」とコメントし、夫婦でサウナを楽しむ日常を報告。「水着より紙パンツが楽すぎて」「おしゃれではない！」とハッシュタグで説明し、リラックスした夫婦の様子を披露している。
この投稿に、ファンからは「仲良し夫婦」「微笑ましい」「サウナ好き夫婦素敵」「楽しそう」「健康的」といったコメントが寄せられている。
2人は2022年12月19日、それぞれのSNSで結婚を発表。出会いのきっかけは2人の共通の趣味のサウナで、新婚旅行でもサウナ旅をして話題となっていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
