【モデルプレス＝2025/08/14】タレントの清水みさとが8月14日、自身のInstagramを更新。夫でお笑いコンビ・サバンナの高橋茂雄とのサウナショットを公開し、反響を呼んでいる。

◆高橋茂雄＆清水みさと夫婦、夏のサウナ2ショット公開


清水は「真夏も互いに、毎日サウナ」とコメントし、夫婦でサウナを楽しむ日常を報告。「水着より紙パンツが楽すぎて」「おしゃれではない！」とハッシュタグで説明し、リラックスした夫婦の様子を披露している。

この投稿に、ファンからは「仲良し夫婦」「微笑ましい」「サウナ好き夫婦素敵」「楽しそう」「健康的」といったコメントが寄せられている。

2人は2022年12月19日、それぞれのSNSで結婚を発表。出会いのきっかけは2人の共通の趣味のサウナで、新婚旅行でもサウナ旅をして話題となっていた。（modelpress編集部）

