Äº¤­½÷»Ò¤ê¤ê¤Á¤ã¤ó»ö·ï¤ÏÃË½÷¤ÎÎø°¦¤Î¤â¤Ä¤ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡ÄÀº¿ÀÅª¡¢·ÐºÑÅª¡¢¼Ò²ñÅª¤Ëº¤Æñ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤ò¹ªÌ¯¤ËÁÀ¤Ã¤¿¶Ë¤á¤Æ°­¼Á¤Êº¾µ½¤Ç¤¢¤ë¡Ä±Ç²è²½·×²è¤¬ÆÜºÃ¤ÎÍýÍ³

²Ú¤ä¤«¤ÊÏ´¹ö
¤½¤ÎÆü¤ÎÄ«¡¢Åìµþ¤Ï10·îÈ¾¤Ð¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ë´À¤Ð¤à¤è¤¦¤ÊÍÛµ¤¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¿·´´Àþ¤ÇÌ¾¸Å²°¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¾®±«¤¬¤½¤Ü¹ß¤ê¡¢È©´¨¤«¤Ã¤¿¡£
2024Ç¯9·î30Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿Æó¿³¤Ç¡¢¡ÖÄ¨Ìò8Ç¯6¤«·î¡¢È³¶â800Ëü±ß¡×¤ÎÈ½·è¤¬²¼¤Ã¤¿ÅÏî´Èï¹ð¡£»ä¤Ï¤Æ¤Ã¤¤ê¾å¹ð¤·¤Ê¤¤¤â¤Î¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢·ºÌ³½ê¤Ë°ÜÁ÷¤µ¤ì¤ëÁ°¤Ë¡ÖºÇ¸å¤ÎÌÌ²ñ¡×¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤È10·î15Æü¡¢Èà½÷¤¬¸ûÎ±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÌ¾¸Å²°¹´ÃÖ½ê¤Ø¤È¸þ¤«¤Ã¤¿¡£
½ÕÆü°æ·Ù»¡½ð¤Î½÷»ÒÎ±ÃÖ»ÜÀß¤Ç½é¤á¤Æ²ñ¤Ã¤Æ¤«¤é10¤«·î¤¬²á¤®¤Æ¤¤¤¿¡£
¹´ÃÖ½ê¤Ç¤Ï°ì¿ÍÉô²°¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¼õ·º¼Ô¤È¤Ê¤ì¤Ð¤ª¤½¤é¤¯¶¦Æ±À¸³è¤Ë¤Ê¤ë¡£³Ø¹»À¸³è¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÅÏî´Èï¹ð¤Ï¡ÖÆëÀ÷¤á¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ä¡Ä¡×¤È¤«¤Ê¤ê¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
·º¤¬³ÎÄê¤¹¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡ÖÈï¹ð¿Í¡×¤Î¾õÂÖ¤È°ã¤¤¡¢ÌÌ²ñ¤ä½Ð¤»¤ë¼ê»æ¤Î¿ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ãå¤ëÊª¤ä¡¢¿©»ö¤âÂçÉý¤ËÀ©¸Â¤µ¤ì¤ë¡£8Ç¯6¤«·î¤ËµÚ¤Ö·ºÌ³½êÀ¸³è¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤«¤é¤ÏÁÛÁü¤¬¤Ä¤¯¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤É¤ì¤À¤±Íî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£¤¤¤äÈà½÷¤Î¤³¤È¤À¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤Ï¸«¤»¤º¤Ë¡¢¤¿¤À¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¨¡ÍÍ¡¹¤Ê»×¤¤¤¬¸òºø¤·¤¿¡£
ÅÏî´Èï¹ð¤Ï¡¢ÌÌ²ñ¼¼¤Ç¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤Ë¤Á¤ç¤³¤ó¤ÈºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Öº£Æü¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡Ä¡×¤È¼ã´³¤·¤ó¤ß¤ê¤·¤Ê¤¬¤éÀ¼¤ò³Ý¤±¤¿»ä¤Ë¡¢ÅÏî´Èï¹ð¤Ï¡ÖºÇ¸å¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡ª»ä¡¢¾å¹ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª ÌÀÆü¤Ë¤Ç¤â〝ÀÖÍî¤Á〟¡Ä¡Ä¤¢¤Ã¡¢·ºÌ³½ê¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢¤Þ¤À¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¤¹¤Ã¤«¤ê·Ù»¡´Ø·¸¤Î¡Ö±£¸ì¡×¤ò»È¤¤¤³¤Ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ËÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¾å¹ð¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢·º¤¬³ÎÄê¤·¤Ê¤¤〝Ãè¤Ö¤é¤ê¤ó〟¤Î´ü´Ö¤¬±ä¤Ó¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¹µÁÊ¿³¤ÎÈ½·è¸å¡¢10·î2Æü¤ËÌÌ²ñ¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡Ö¤Þ¤À½ñ¤¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¾å¹ð¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢ÊÛ¸î»Î¤«¤é¡Ø¿´¾Ú¤¬°¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¤·¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¾å¹ð¤Ï¤·¤Ê¤¤Êý¿Ë¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê²ñÏÃ¤ò¤·¤Æ¤«¤é¡¢¤Þ¤À2½µ´Ö¤â·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¾å¹ð¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¿·¤·¤¤»Ù±ç¼Ô¤ÎÊý¤¬¸½¤ì¤Þ¤·¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤½¤ÎÊý¤¬¡¢Èï³²¼Ô¤ÎÊý¤Ø¤ÎÊÛºÑ¶â¤Î»»ÃÊ¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¡£Èï³²¼Ô¤ÎÊý¤¿¤Á¤ØÊÛºÑ¶â¤òÊ§¤Ã¤¿¤é¡¢·º¤òÃ»¤¯¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¡¢Ì¾¾è¤ê½Ð¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤«¤é¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤Î¡Ö»Ù±ç¼Ô¡×¤È¤Ï²ÎÉñ´ìÄ®¤ÎÍÌ¾¥Û¥¹¥È¤Ç¡¢Î©²Ö»á¤äÃ´ÅöÊÛ¸î»Î¤È¤âÌÌ¼±¤¬¤¢¤ë¿ÍÊª¤À¤È¤¤¤¤¡¢»Ù±ç¼Ô¤¿¤Á¤¬Èï³²ÊÛºÑ¤Î¤¿¤á¤ËÎ©¤Á¾å¤²¡¢Àè½Ò¤Î¡Ö¤´¤¯¤Á¤å¤¦Æüµ¡×¤Î±¿±Ä¤ä¼êµ¤ÎÍÎÁÈÎÇä¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¡Ö¹çÆ±²ñ¼Ò¤¤¤Ì¤ï¤ó¡×¤È¶¨ÎÏ¤·¤ÆÅÏî´Èï¹ð¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤ÈÌ¾¾è¤ê½Ð¤¿¤Î¤À¤½¤¦¤À¡£
Èà½÷¤Î¸ýÄ´¤ÏÏ¯¤é¤«¤Ç¡¢»ä¤ÎÌÜ¤ò¸«¤Æ¥Ï¥¥Ï¥¤ÈÏÃ¤¹¡£ÉÔ°Â¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤¿º£¸å¤Ë¡¢¸÷¤¬¼Í¤·¤¿¤È´¶¤¸¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¤À¤¬¡¢ºÇ¹âºÛ¤Ç¤Î¾å¹ð¿³¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÈ½·è¤Ë´Ø¤··ûË¡°ãÈ¿¤ä¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎºÇ¹âºÛ¤ÎÈ½·è¤È¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¤Æ¤ÎÈ½Îã°ãÈ¿¤¬¤Ê¤¤¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¿³Íý¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï1998Ç¯¤Ëµ¯¤¤¿ÏÂ²Î»³ÆÇÆþ¤ê¥«¥ìー»ö·ï¤ÎÎÓâÃ¿ÜÈþ»à·º¼ü¤ä¡¢2007Ç¯¤«¤é2009Ç¯¤Ë¤«¤±¤ÆÈ¯À¸¤·¤¿¼óÅÔ·÷Ï¢Â³ÉÔ¿³»à»ö·ï¤ÎÌÚÅè²ÂÉÄ»à·º¼ü¤Ê¤É¤¬¾å¹ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÁèÅÀ¤Ï¡ÖÌµ¼Â¡×¡ÖÑÍºá¡×¤òÁè¤¦¤â¤Î¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¢¤ê¡¢ÅÏî´Èï¹ð¤Î¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¾å¹ð¤¬ÄÌ¤ë¤È¤ÏÅþÄì»×¤¨¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢Èà½÷¤Ï¤½¤ó¤Ê»ä¤Îµ¿Ç°¤Ê¤É»×¤¤¤â¤è¤é¤Ì¤è¤¦¤Ë¡¢¥¢¥¯¥ê¥ëÈÄ±Û¤·¤ËËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡Ö¤ê¤ê¤Á¤ã¤ó¡×¤Î»µ¤¯°ìËü±ß»¥¤òµá¤á¤Æ¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë
ÅÏî´Èï¹ð¤Ï¡Ö¤´¤¯¤Á¤å¤¦Æüµ¡×¤ÎÃæ¤Ç¡¢¹´ÃÖ½ê¤Ç¤Î¼«¼¼¤ò¡¢²òÀâ¤Ä¤¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ø¤Á¤¤¤«¤ï¡Ù¤Î¥¿¥ª¥ë¥±¥Ã¥È¤ËÊ¤¤ï¤ì¤¿ÉÛÃÄ¤ÈËí¡¢¤½¤·¤ÆÉÛÃÄ¤ò¼è¤ê°Ï¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÃÖ¤«¤ì¤ë¡¢¤ä¤Ï¤ê¡Ø¤Á¤¤¤«¤ï¡Ù¤Î·¤²¼¤ä¡¢¥·¥í¥¯¥Þ¤ÎÌÏÍÍ¤¬¤Ä¤¤¤¿¥¿¥ª¥ë¡¢´ùÂå¤ï¤ê¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ëäÆ¤Ë¤Ï¸¤¤¬¥Æー¥Þ¤ÎËÜ¤ä¼Ì¿¿½¸¤¬ÊÂ¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ì¤é¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Îº¹¤·Æþ¤ì¤À¤È¤¤¤¦¡£¤½¤·¤ÆÉÛÃÄ¤ÎÏÆ¤Ë¤ÏÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¦Âç¿¹Ì÷»Ò»á¤«¤é¤À¤È¤¤¤¦¼ê»æ¤¬ÃÖ¤«¤ì¡¢Ãª¤ÎÏÆ¤Ë¤Ï¡¢Ì¡²è²È¤Î¤¤¿¤·¤Þ»á¤¬ÉÁ¤¤¤¿¡ØÄº¤µÁÂ±¥ê¥ê¤Á¤ã¤ó¡Ù¤ÈÂê¤·¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤¬¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤´¤¯¤Á¤å¤¦Æüµ¡×¤Ç¡Ö¤¹¤´¤¯¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡×¤À¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¢ー¥È¤Ï¡¢YouTube¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¤ÈÆ±¤¸¡¢¥¢¥Ã¥·¥å¥Ö¥í¥ó¥É¤Ë¡¢¶»¸µ¤È¤ª¤Ø¤½ÉôÊ¬¤¬³«¤¤¤¿¤µ¤¯¤é¤ó¤ÜÊÁ¤Î¥Ô¥ó¥¯¤ÎÉþ¡£¥ß¥Ë¥¹¥«ー¥È¤«¤éÂÀ¤â¤â¤â¤¢¤é¤ï¤Ë¡¢ÀéÎ¾È¢¤ÎÂ¦¤ËÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃËÀ¤òÆ§¤ß¤Ä¤±¡¢°ìËü±ß»¥¤ò»µ¤»¶¤é¤¹¡£¼ê¼ó¤ËÊñÂÓ¤ò´¬¤¤¤¿½÷À¤Î¼ê¡¢¥¥ì¥¤¤Ë¥Í¥¤¥ë¤µ¤ì¤¿½÷À¤Î¼ê¡Ä¡Ä¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¼ê¤¬¡¢¡Ö¤ê¤ê¤Á¤ã¤ó¡×¤Î»µ¤¯°ìËü±ß»¥¤òµá¤á¤Æ¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¡¢¤¢¤¿¤«¤âÈà½÷¤«¤é¤Î¡ÖµßºÑ¡×¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤À¡£
ÅÏî´Èï¹ð¤Ï¡¢¾þ¤êÎ©¤Æ¤¿¹öÃæ¤Ç¤Ò¤È¤ê¡¢¤É¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤³¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤òÄ¯¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¼«Ê¬¤òµ¤¸¯¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë½÷À´Ç¼é¤ò¡Ö¥Þ¥Þ¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç´Å¤¨¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬º¹¤·Æþ¤ì¤¿ËÜ¤òÆÉ¤ß¡¢¼«¿È¤ò¾Î»¿¤¹¤ë¼ê»æ¤òÆÉ¤ßÊÖ¤¹¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤È¡¢¼«Ê¬¤Î¿òÇÒ¼Ô¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡£
Èà½÷¤Ï¡¢Ìµ°Õ¼±¤Î¤¦¤Á¤Ë¡Ö¤ê¤ê¤Á¤ã¤ó¡×¤È¤¤¤¦²Ú¤ä¤«¤ÊÏ´¹ö¤òºî¤ê¡¢¤½¤³¤ËÎ±¤Þ¤ë¤³¤È¤òË¾¤ó¤À¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ö¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤Î¥È¥ó¥Í¥ë¤¬Á´Éô¥Û¥¹¥È¡×
ÅÏî´Èï¹ð¤¬¾å¹ð¤·¤Æ¤«¤éÌó3¤«·î´Ö¡¢¼þÊÕ¤ÏÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¾å¹ð¤ÈÆ±»þ´ü¤Î10·îÈ¾¤Ð¡¢Èà½÷¤ò¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤¿±Ç²è¡ØÄº¤½÷»Ò¡Ù¤ÎÀ©ºî¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤ÏÎ©²ÖÆà±û»Ò»á¡£´ÆÆÄ¤Ï¡¢±Ç²è¡ØÁ´°÷»à·º¡Ù¡Ê2017Ç¯Æü³è¡Ë¤ä¥É¥é¥Þ¡Ø¥¹¥«¥à¡Ù¡Ê2019Ç¯MBS¡Ë¡¢¡Ø¼òÊÊ50¡Ù¡Ê2021Ç¯ABEMA SPECIAL¡Ë¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¾®ÎÓÍ¦µ®»á¤À¡£
2025Ç¯2·î15Æü¡£¿·½É¤Ç¾®ÎÓ´ÆÆÄ¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¾®ÎÓ´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡ØÁ´°÷»à·º¡Ù¤Ç¤Ï2004Ç¯¤Ëµ¯¤¤¿ÂçÌ¶ÅÄ4¿Í»¦³²»ö·ï¤ò¡¢¡Ø¥¹¥«¥à¡Ù¤Ç¤ÏÏ·¿Í¤òÁÀ¤¦º¾µ½¤Î¼ÂÂÖ¤òÉÁ¤¯¤Ê¤É¡¢¼ÂºÝ¤Î»ö·ï¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿ºîÉÊ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£
±Ç²è¤Î¼èºà¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ÅÏî´Èï¹ð¤ËÌÌ²ñ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¾®ÎÓ´ÆÆÄ¤Ï¡¢Èà½÷¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÖÅÏî´¤µ¤ó¤Î°õ¾Ý¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯¾®¤µ¤¤¡Ä¡Ä¡£¤¢¤ó¤ÊÀ¤´Ö¤òÁû¤¬¤¹Âç¤¤Ê»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¤¿Åö»ö¼Ô¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¡¢¾®¤µ¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤ÆÆ°²è¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¡Ø¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¤§¡ª¡Ù¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Âç¤¤¯Î¾ÏÓ¤ò³«¤¤¤Æ¡¢·è¤á¥Ýー¥º¤ò¼è¤ë¤è¤¦¤Ê¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¿´¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤Ï´ØÅìÏ¢¹ç¡Ê1970Ç¯Âå～2000Ç¯Âå½éÆ¬¤Ë¼ç¤Ë³èÆ°¤·¤¿Ë½ÁöÂ²¥°¥ëー¥×¡Ë¤Î¥Ü¥¹¤À¤Ã¤¿¿Í¤Ë¤â¼èºà¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Èà¤é¤ÏÌÜ¤Î¿§¤«¤é²¿¤«¤é¡¢¤¹¤Ù¤Æ°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÂÐÖµ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç°µÅÝ¤µ¤ì¤ë¡£¤Ç¤â¡¢Èà½÷¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï´¶¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¿È¶á¤Ë¤â¤³¤ó¤Ê¿Í¡¢¤è¤¯¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢Îã¤¨¤Ð¡Ø¿©¤ÙÊª¤Ï²¿¤¬¹¥¤¡©¡Ù¤È¤«¡¢¥Ñー¥½¥Ê¥ë¤Ê¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢¤¤¤Á¤¤¤Á¤¹¤Ù¤Æ¥Û¥¹¥È¤È¤Îµ²±¤ò·ÐÍ³¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£Îã¤¨¤Ð¡Ø¥µ¥Ð´Ì¤¬¹¥¤¡Ù¤È¤¤¤¦ÏÃ¤À¤È¡¢¡Ø¤½¤Î»þ¤ÎÃ´Åö¥Û¥¹¥È¤¬¥µ¥Ð´Ì¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡Ù¤È¤«¡¢¤É¤ó¤Ê¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹¤òÊ¹¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ø¡»¡ß·¯¤¬¤³¤¦ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡Ù¤È¤«¡¢²¿¤Ç¤â¥Û¥¹¥È¤È¤¤¤¦¥È¥ó¥Í¥ë¤òÄÌ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÅÏî´¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢Ã¯¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤Ã¤±¤È¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤Ç¤â¤½¤ì¤Ã¤Æ¡¢²æ¡¹¤Ë¤â¤¢¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¡¢¹â¹»»þÂå¤Î»×¤¤½Ð¤ËÉ³¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¡¢³§¤¤¤í¤ó¤Ê¥È¥ó¥Í¥ë¤ò·ÐÍ³¤·¤Æ¡¢¥Ñー¥½¥Ê¥ë¤ÊÉôÊ¬¤ËÀÜÂ³¤¹¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âÅÏî´¤µ¤ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤Î¥È¥ó¥Í¥ë¤¬¡¢Á´Éô¥Û¥¹¥È¡£¤½¤³¤ËÏÄ¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
´ÆÆÄ¤Î¥ª¥Õ¥¡ー¤ò¼õ¤±¤¿¾®ÎÓ»á¤Ï»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤ÆËÜ³ÊÅª¤ËÄ´¤Ù»Ï¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤³¤Ç´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅÏî´Èï¹ð¥µ¥¤¥É¤Ë´ó¤Ã¤¿ÊóÆ»¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¡Ö°µÅÝÅª¤ËÈï³²¼Ô¥µ¥¤¥É¤ÎÏÃ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤â¤¤¤í¤¤¤í¤Ê»ö·ï¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢¤ä¤Ï¤êÎ¾¥µ¥¤¥É¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¯ÂçÀÚ¤µ¤ò¾ï¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÃ¤ËºÇ½é¤Îº¢¤ÎÊóÆ»¤Ï¤ê¤ê¤Á¤ã¤ó¥µ¥¤¥É¤Ë´ó¤ê¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¡£Èï³²¼ÔÌÜÀþ¤ÎÏÃ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
º¤Æñ¤òÊú¤¨¤ë¿Í¤ò·¿¤Ë¤Ï¤á¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤½¤ì¤Ï¡Ö°¡×
¼ÂºÝ¤Ëµ¯¤¤¿¿ô¡¹¤Î»ö·ï¤ò¼èºà¤·¤Æ¡¢±Ç²è¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¿¾®ÎÓ´ÆÆÄ¤Ï¡¢ÅÏî´Èï¹ð¤Î¡Öºá¡×¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¾®ÎÓ´ÆÆÄ¤Ï¡¢¾¯¤·¹Í¤¨¤Æ¸À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÀ¤´Ö¤Ç¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡ØÃË½÷¤ÎÏÃ¡Ù¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£Èà½÷¤Î¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¡Ø¥®¥Ðー¤ª¤Â¡Ù¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢Àº¿ÀÅª¡¢·ÐºÑÅª¡¢¼Ò²ñÅª¤Ëº¤Æñ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤À¤È»×¤¦¡£
¤½¤¦¤Ç¤â¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¸³è¤â¤¹¤Ù¤Æ¤Ê¤²¤¦¤Ã¤Æ¹×¤¤¤Ç¤·¤Þ¤¦¡Ø¥®¥Ðー¤ª¤Â¡Ù¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×
ÅÏî´Èï¹ð¤Ï¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¥®¥Ðー¤ª¤Â¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥â¥Æ¤Ê¤¤¡¢¤â¤·¤¯¤ÏÈó¾ï¤Ë±ü¼ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¤ª¤È¤Ê¤·¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿ÆÃÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÄêµÁ¤·¡¢¡Ö¼«Ê¬¤è¤êÂ¾¿Í¤Î¿´ÇÛ¡¢º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë½÷¤Î¥³¤¬¤¤¤¿¤é½õ¤±¤¿¤¤¡¢¤ª¶â¤¬¸º¤ë¤±¤É¤³¤Î¥³¤¬½õ¤«¤ë¤Ê¤é¤¦¤ì¤·¤¤¡¢¤½¤·¤Æ¼«Ê¬¤¬µß¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤ëÃËÀ¤Î¤³¤È¤À¤È¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤ì¤ÏÃË½÷¤ÎÌäÂê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»ä¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼å¤¤Î©¾ì¤Ë¤¢¤ë¡¢º¤Æñ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ò·¿¤Ë¤Ï¤á¤ëÊýË¡¤òÎ®ÉÛ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï°¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤¬»ä¤ÎÌÜÀþ¤Ç¤¹¡×¡ÖÄº¤½÷»Ò¡×¤È¡Ö¤ª¤Â¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¹¤¬¤Ã¤¿¤«¤é¤«¡¢»ä¤â¤³¤Î»ö·ï¤Ï¡¢¡ÖÃË½÷¤ÎÌäÂê¡×¤À¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢¾®ÎÓ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ï°ã¤¦¡×¤È¸À¤¦¡£
¡ÖÃËÀ¤¬Î®¤µ¤ì¤Æ¤È¤«¡¢½÷À¤¬ñÙ¤µ¤ì¤ë¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢º¤Æñ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ò¹ªÌ¯¤ËÁÀ¤¦¼ê¸ý¤ò¡Ø¥®¥Ðー¤ª¤Â¡Ù¤È¸À¤¤´¹¤¨¤Æºá°´¶¤ò¸º¤é¤¹¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¶Ë¤á¤Æ°¼Á¤Ê¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ï·¼ãÃË½÷¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¡¢¤¢¤Î¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½°¤À¤È»ä¤Ï¹Í¤¨¤Þ¤¹¡×
»ö·ï¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÉÔÂ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¡¢¤È¤â¾®ÎÓ´ÆÆÄ¤Ï»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡ÖÆüËÜ¤Ï¤â¤È¤â¤È¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¶µ°é¤¬Ãø¤·¤¯ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿´Ä¶²¼¤Ç¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¤Ã¤Æ¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î〝¾ÊÎ¬〟¤¬¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ë«¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¤«»ý¤Á¾å¤²¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¤«¤Ã¤Æ¡¢ËÜÍè¤Ï¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤òÃúÇ«¤Ë½Å¤Í¤¿¾å¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ë〝À®²ÌÊó½·〟¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Ï¤ª¶â¤ò½Ð¤»¤Ð¤½¤ì¤ò¤¹¤ÃÈô¤Ð¤·¤Æ〝À®²Ì〟¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡£Èï³²¼Ô¤¬¤ê¤ê¤Á¤ã¤ó¤Ëµá¤á¤¿¤â¤Î¤â¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ÎÅØÎÏ¤òÈô¤Ð¤·¤Æ¼ê¤ËÆþ¤ëÎø°¦¤È¤¤¤¦À®²Ì¤Ç¤¹¡£
¤ê¤ê¤Á¤ã¤óËÜ¿Í¤â¡¢²ÈÄíÆâ¤ä¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢´üÂÔ¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¤¦¤Þ¤¯¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤·¡¢¤½¤³¤Ë¥Û¥¹¥È¤È¤¤¤¦¡Ø¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î¾ÊÎ¬¡Ù¤òÉð´ï¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Æþ¤ê¹þ¤ó¤À¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£À¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¾ÊÎ¬¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤ËÆþ¤ê¹þ¤à¤³¤È¤ÇÀ¸¤±ä¤Ó¤Æ¤¤¤¯¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¤È»ä¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¾®ÎÓ´ÆÆÄ¤ÏÂ³¤±¤ë¡£
¡ÖÌÌ²ñ¤ÎºÇ¸å¤Ë¡¢ÅÏî´¤µ¤ó¤Ë¡Ø¤É¤ó¤Ê±Ç²è¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¡¢¡ØÃÏ¹ö¤ò¸«¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¹¤´¤¯¼«Ê¬¤Î¸«¤»Êý¤¬¤¦¤Þ¤¤¥³¤À¤Ê¤È¡£¡Ä¡Ä¤½¤ì¤¬¤È¤Æ¤â°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤À¤¬¡¢±Ç²è²½¤Î·×²è¤ÏÆÜºÃ¤·¤¿¡£
