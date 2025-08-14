◇MLB エンゼルス 6-5 ドジャース(日本時間14日、エンゼル・スタジアム)

大谷翔平選手が古巣であるエンゼルスの本拠地で2年ぶりにマウンドに上がった感想を語りました。

敵チームながら温かく迎えられた大谷選手は元チームメートらを相手に4と1/3回を投げ、被安打5、7奪三振、4失点で降板しました。

「2ストライク後の決め球というのが甘めに入ってヒット2本出た感じなので、そこがやっぱりもったいなかったなと思います」と振り返ります。

大谷選手にとって古巣エンゼルスとの対戦。特にWBC決勝で対戦以来のマイク・トラウト選手との1戦には高い注目度が集められていました。トラウト選手が打席に立つと大谷選手と目を合わせ笑みを浮かべると、大谷選手も応えるように口元を緩めました。対戦は2打席あり、どちらも見逃し三振を奪い、大谷選手に軍配が上がりました。

「一番いい打者だと思うので、自分の持てる物の中でベストな球を常に投げなければいけないところかなと思いますし、最終的にいいところにいいボールがいったというのは今日の中でもいいところの1つかなと思います」と話しました。

続けて「元チームメートに投げるというよりか、アナハイムのスタジアムで投げること自体が久々だった。たくさんの思い出があるスタジアムなので、もちろん好きな球場の1つですし、そのなかで今日登板できたのは1つ自分のステップアップとしてもいい1日だったなと思います」とコメントしました。