モグライダー芝、“煙草”ショットにファン「ちょ……超、超、カッコいい」「吾郎ちゃんかと」 かが屋・加賀翔が撮影
お笑いコンビ・かが屋の加賀翔が14日までに、自身のSNSを更新。お笑いコンビ・モグライダーの芝大輔を撮影したソロショットが話題を集めている。
【写真】かっこよすぎだろ…涼しげに煙草をふかすモグライダー芝
加賀は「凄まじかったです」と書き出すと、「芝さんのエッセイの表紙と中身のお写真を撮らせていただきました」と報告。「芝さんが本を出されることもとても嬉しいのに撮影まで感無量です。正直撮影は何度悶絶したか分からないくらい悶絶しています早くみなさんの手元に届くことを心待ちにしています」と興奮気味につづった。
公開された写真では足を組んだ芝が涼しげな表情でタバコをふかしていて、このショットにファンからは「ちょ……超、超、カッコいいですね！」「吾郎ちゃんかと思ったw」「凄まじい色気」「昭和の映画スタァみたいじゃ」との反響が寄せられている。
