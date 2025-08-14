カービィカフェに最新作「スターリーワールド」がモチーフの限定メニューが登場 28日から
人気ゲームシリーズ「星のカービィ」をテーマにした「Kirby Cafe」 (カービィカフェ）の全店で8月28日（木）から、ゲーム最新作『星のカービィ ディスカバリー Nintendo Switch 2 Edition ＋ スターリーワールド』をモチーフにした新作デザートとドリンクが発売される。2026年3月31日（火）までの期間限定。
全国3箇所（東京、大阪、博多）に展開するカービィカフェで、8月28日（木）に発売されるゲーム最新作『星のカービィ ディスカバリー Nintendo Switch 2 Edition ＋ スターリーワールド』をモチーフにした、２つの新作メニューが登場する。
ゲーム中に登場するワドルディカフェで注文できるメニューを再現した「ヘンケイ！くるまほおばりケーキ キラキラ流星Ver.」（2992円）は、いちご味のブランマンジェでコーティングした「くるまほおばりカービィ」に、キラキラ流星ゼリーのグラスデザートや金平糖が添えられている。
冒険の舞台に浮かぶ、ゆらめくふしぎな空をイメージしたドリンク「スターリーワールド 〜はじまりの流星〜」（1628円）は、ゼリーやかき氷できらめく流星を表現。青いクリームとライムの香りが楽しめる一品となっている。
カービィカフェの『星のカービィ ディスカバリー Nintendo Switch 2 Edition ＋ スターリーワールド』をモチーフにした期間限定メニューは、8月28日（木）から2026年3月31日（火）までの期間限定で発売される。価格は税込み。
