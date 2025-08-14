【ファイナルファンタジーXIV: 黄金のレガシー】 パッチ7.3「明日への道標」 8月5日実装

スクウェア・エニックスは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Windows/Mac/Steam用MMORPG「ファイナルファンタジーXIV: 黄金のレガシー」に、8月5日に実装されたパッチ7.3「明日への道標」で追加されたボスや、武器を装備したスフェーンのCGアートを公開した。

メインクエスト「明日への道標」

「黄金のレガシー」7.1から起こっていた事件はパッチ7.3で一応の結末を見た。今回、コンテンツサポーターとして共に戦ってくれたスフェーンと、強敵カリュクスのCGアートが公開されている。

スフェーンやウクラマトらとともに、カリュクスの陰謀に立ち向かう

【あらすじ】

改ざんされた国葬の記憶、黒いレギュレーターを巡る混乱、そして機械兵の暴走――。先王スフェーンが護らんとした民の笑顔が、死への恐怖に蝕まれ、失われていく。冒険者たちはこの事態を打開すべく、アレクサンドリア連王国を奔走するが……。

【CGアート】

スフェーン

カリュクス

エコーズ オブ ヴァナ・ディール第2弾「サンドリア：ザ・セカンドウォーク」

「FFXI」シリーズのフィールドやボスが登場する「エコーズ オブ ヴァナ・ディール」の第2弾。今回はジュノ大公のカムラナートと、その兄弟エルドナーシュや麒麟、オメガ、アルテマのCGアートが公開された。

霊獣バハムートに会いに行く飛空艇船団が戦いの舞台となっているようだ

【あらすじ】

ヤクテル樹海の奥地と突如として繋がった、異界の街「ジュノ」。かの地で暗躍していたのは、継承の儀でゾラージャに帯同していた宮廷賢士「サレージャ」だった。

彼の企みを阻止するため、冒険者たちは新たな戦いの舞台へと足を運ぶ。

【CGアート】

ランダムに四神を呼び出して攻撃してくる麒麟

オメガとアルテマは2体のボスと同時に戦う

クリスタルの力で多彩な攻撃を仕掛けてくるカムラナート

ジラートミッション「星座の座」前半の演出を再現。エルドナーシュはレヴィデイスに乗って攻撃してくる

「永遠の闇討滅戦」

パッチ7.3のラスボスに当たる「永遠の闇」。ボスとしては久しぶりの「蛮神」として現れる。「FFIX」のデザインを踏襲しつつ、光背がレギュレーターのようなデザインになっていたりと「FFXIV」らしいアレンジも加えられている。

【あらすじ】

人々が抱く死の恐怖は祈りとなり、蛮神「永遠の闇」を呼び降ろす――！

【CGアート「永遠の闇」】

