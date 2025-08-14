「FFXIV: 黄金のレガシー」パッチ7.3で追加されたボスのCGアートを公開
スクウェア・エニックスは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Windows/Mac/Steam用MMORPG「ファイナルファンタジーXIV: 黄金のレガシー」に、8月5日に実装されたパッチ7.3「明日への道標」で追加されたボスや、武器を装備したスフェーンのCGアートを公開した。
メインクエスト「明日への道標」
「黄金のレガシー」7.1から起こっていた事件はパッチ7.3で一応の結末を見た。今回、コンテンツサポーターとして共に戦ってくれたスフェーンと、強敵カリュクスのCGアートが公開されている。
スフェーンやウクラマトらとともに、カリュクスの陰謀に立ち向かう【あらすじ】
改ざんされた国葬の記憶、黒いレギュレーターを巡る混乱、そして機械兵の暴走――。先王スフェーンが護らんとした民の笑顔が、死への恐怖に蝕まれ、失われていく。冒険者たちはこの事態を打開すべく、アレクサンドリア連王国を奔走するが……。【CGアート】
スフェーン
カリュクス
エコーズ オブ ヴァナ・ディール第2弾「サンドリア：ザ・セカンドウォーク」
「FFXI」シリーズのフィールドやボスが登場する「エコーズ オブ ヴァナ・ディール」の第2弾。今回はジュノ大公のカムラナートと、その兄弟エルドナーシュや麒麟、オメガ、アルテマのCGアートが公開された。
霊獣バハムートに会いに行く飛空艇船団が戦いの舞台となっているようだ【あらすじ】
ヤクテル樹海の奥地と突如として繋がった、異界の街「ジュノ」。かの地で暗躍していたのは、継承の儀でゾラージャに帯同していた宮廷賢士「サレージャ」だった。
彼の企みを阻止するため、冒険者たちは新たな戦いの舞台へと足を運ぶ。
ランダムに四神を呼び出して攻撃してくる麒麟
オメガとアルテマは2体のボスと同時に戦う
クリスタルの力で多彩な攻撃を仕掛けてくるカムラナート
ジラートミッション「星座の座」前半の演出を再現。エルドナーシュはレヴィデイスに乗って攻撃してくる
「永遠の闇討滅戦」
パッチ7.3のラスボスに当たる「永遠の闇」。ボスとしては久しぶりの「蛮神」として現れる。「FFIX」のデザインを踏襲しつつ、光背がレギュレーターのようなデザインになっていたりと「FFXIV」らしいアレンジも加えられている。【あらすじ】
人々が抱く死の恐怖は祈りとなり、蛮神「永遠の闇」を呼び降ろす――！【CGアート「永遠の闇」】
(c)SQUARE ENIX
IMAGE ILLUSTRATION (c)YOSHITAKA AMANO
※画面は開発中のものです。