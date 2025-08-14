俳優・寺田心（１７）の成長ぶりにネットが驚きに包まれた。

１４日放送の日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）に出演。白いシャツ衣装で、すっかり大人びた雰囲気だ。最近は筋トレに力を入れているそうで、ベンチプレス１００キロを持ち上げると明かした。

現在高校２年生。テレビに出演するたびに成長ぶりが話題になり、この日もネット上では「高校２年生の寺田心が２５歳俺より大人っぽい」「かっこええわ」「とんでもない方向に進化しててびっくりした（いい意味）ちょっと前はまだ昔の名残いたような気がするけど……しかも筋トレ好きに進化してるとはｗ」「めっちゃ大人男子になってて衝撃なんだが」「名前言われなきゃ誰？って思うくらい大人っぽくなったよね」「寺田心くんが完全に子役から脱皮してモデル出身系俳優ビジュに大化け」「いつの間にかイイ男になってる」「久しぶりに見たけど一瞬誰かわからんかった」と驚きが止まらず。

また「寺田心くんって、好感度しかないですよね。筋トレと料理できるって。しかも、高校生。すごすぎる」「寺田心の童顔さと上半身の筋肉のギャップに驚くなー。こりゃ女子ならたまらんわな」「もう子役の面影はないなと思うのと同時に自分もとしとったなと思う今日この頃」「高校２年ってマジか」と二度見した。