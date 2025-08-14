一般社団法人日本プロ野球外国人OB選手会は、ヤクルト、阪神などで活躍したトーマス・オマリーが9月18日に来日する事を発表した。来日に伴いファンミーティングを大阪、東京にて行う。以下は日程。

【甲子園ファンミーティング】

【日時】2025年9月19日（金）午後7時〜9時まで（受付は6時30分から）

【場所】

炭火焼肉 伸（〒663―8177 西宮市甲子園七番町13―7 阪神甲子園駅から徒歩5分）

【費用】

17000円（大人・子ども同料金）。焼き肉コース料理、アルコール、ソフトドリンク飲み放題付き。サイン1回、ツーショット1回付き。

【募集】

40人限定。（定員になり次第締め切り）

【申込み方法】

チケット購入は チケットサイト「Peatix」から「オマリー」で検索。

【大阪ファンミーティング】

【日時】

2025年9月20日。

第1部 午前9時から10時。（受付8時30分から）

第2部 午前10時30フンから11:30フンまで（受付10時から）

【場所】

KITENA新大阪 3階303号室。（〒553―0033 大阪市東淀川区東中島1―18―5 JR新大阪駅東口から徒歩2分）

【費用】

大人15000円、子ども5000円（小学生以下）サイン1回、ツーショット1回付き。

【追加撮影】

1点2000円（一人1点まで）

【人員】各部50人限定（定員になり次第締め切り）