静岡県内では8月14日 午後3時半までに、熱中症の疑いで、高齢者1人、未成年者1人を含む男女計3人が救急搬送されました。いずれも軽症だということです。