お盆休み後半突入！駅頭は県内外出入り客でにぎわい行楽地は夏休みイベントで行列…各地の表情ウォッチング(静岡)
（伊藤 薫平 キャスター）
「お盆も後半。ホームに集まるみなさんは期待に胸を膨らませ新幹線に乗り込んでいます」
お盆休みも後半に突入。週末に向け連休となる人も多くなる中、14日も静岡駅は家族連れでにぎわいを見せていました。
（千葉へ）
Q.何年生？
「小学3年生」
元気いっぱいの大きなリュックを背負ったこの子どもは、千葉の親戚のところへ行くそうで…。
「荷物とかお土産が入っている。しゃべることが好きだから（おばあちゃんに）いっぱいしゃべりたい」
一方、静岡で楽しんだ人も。
（中国から）
「『ちびまる子ちゃんランド』行きました 。大好きなので。楽しかったです。（食べものが）おいしい 。『まる子ちゃん』の実家なので」
誕生日祝いを兼ねて出かけるという家族は！？
（名古屋へ）
Q.どこに行く？
「名古屋です。レゴランドに行く」
子どもたちもワクワクが止まらない様子ですが。
静岡県内でも元気いっぱい楽しむ姿が。
「日本平動物園」では「夏の動物園まつり」と題し、夏限定のイベントが目白押しなんです。
（伊藤 薫平 キャスター）
「ここだけ長い列が出来ています。その先にいるのはこちら。カピバラです」
人だかりの先にはカピバラ。
（山梨から）
Q.何の列？
「カピバラのエサやり…かわいいからカピバラ」
「夏の動物園まつり」期間中の毎週木曜日は、カピバラに葉っぱのプレゼントができるイベントが行われています。素早く笹を食べていくカピバラ。笹を渡したらすぐ離すのがポイントです。愛しいカピバラを前に子どもたちも大はしゃぎ。
（来園者）
「すごい」
山形から来たという子どもたちは…。
（山形から）
「とても食べるのが早くてびっくりした」
（山形から）
「エサあげたよ」
Q.どうでしたか？
「よかった」
（山形から）
Q.思い出になりました？
「そうですね 暑いけど来てよかった」
このほかにも「日本平動物園」では、期間中の土日を中心に動物のエサやり体験など普段とは違う距離で動物と触れ合えるのです。とはいえ、いつも通り人気のライオンの前には多くの人が。日にあたり暑くなってきたのか、近くに来ると…子どもも驚きの様子…。次々とライオンとの2ショットを撮影していました。
富士宮市では川の恵に触れる子どもたちが。
（参加者）
「こわい こわい」
Q.釣れてどう？
「うれしい」
富士宮市の「白糸の里」で行われたのはマス釣り交歓会。お盆で帰省した子どもたちに、地元の自然を感じてもらおうと毎年行われているもので、富士山の湧水が流れる原川に約500匹のニジマスが放流され、合図とともに一斉に釣りがスタート。子どもたちは感覚を研ぎ澄ませ、タイミングよく竿をあげ、見事にニジマスを釣り上げていました。
（参加者）
「4匹目です。釣れると楽しい」
（参加者）
「塩焼きにして食べたいです」
普段できない体験はこんなところでも…。
磐田市役所で行われたのは、市内の小学生が対象の記者体験。質問を受けるのは磐田市の草地市長です。
（子ども記者）
Q.「市長の仕事で難しいことはありますか？」
（磐田市 草地市長）
「何をやっても優先順位をつけないといけない。考え方が違うので、まとめるのが大変」
子ども記者からの質問に本音も漏れたようです…。その後、子どもたちは議場や市長室を見学し、まちづくりがどのように進められていくかなども学んでいました。
（子ども記者）
「こんなにもたくさんの人が、磐田市のために頑張ってくれているんだと思った」
（子ども記者）
「みんな、いろいろな質問をして、磐田市の魅力を知った貴重な経験で、今後に生かしていきたい」
最後は下田市お盆の風物詩。
14日から2日間、「下田太鼓祭り」が始まり、盛り上がりを見せています。この祭りは大阪夏の陣で勝利をおさめた徳川軍の陣太鼓が起源。太鼓台を引き回し、笛や三味線、太鼓の音が響き渡るとともに神輿が次々と繰り出し祭り一色に。
祭りの一番の見せ場である「太鼓橋」が完成すると、参加者の熱気は最高潮に。市民や観光客からは盛んに拍手が送られていました。
お盆も残りわずかとなる中、普段はできない夏だけの体験を、みなさんもしてみてはいかがでしょうか！？