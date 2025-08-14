

日本に暮らす多くの外国人が、日々の生活を見直している。オリーブオイルは3割値上がりし、卵の価格は倍になった。鶏むね肉のような安価な食材も手に入りにくくなっているからだ。

10年ぶりに日本へ戻ってきた別のフィリピン人女性は、「2010年に日本を離れる前は、インターナショナルスクールの授業料は手の届く範囲でしたが、今や信じられないほど高額です」と話す。

彼女は旅行を控え、映画館に行く代わりに家で映画を観るようになった。「何もかもが高価になったのに、なんだか安っぽく見える」と彼女は言う。「お菓子も小さくなった。以前より少ない量しか買えないのに、出費は増えている」。

買い物の方法を変えた

メキシコ人女性は「トルティーヤを買うのをやめた。卵の方が安いから」と話す。彼女はセール時しか買い物をしなくなり、「以前は頻繁に利用していたスーパーも、今は割引がある時だけ行くようになった」。料理法も変え、食事はシンプルになったが「文句は言いません。ただ適応するだけです」と言う。

ジャマイカ出身の作家で、日本在住7年以上のカイ・ストーンは、食費がほぼ倍になったと言う。「2年前には1600円以下で買えた5キロのお米が、今では4000円近くする」。彼女は外食を減らし、家でコーヒーを淹れるようになり、価格や在庫状況によって複数のスーパーを使い分けるようになった。

ヨーロッパから来たばかりの移住者は、果物の価格に困惑した。「ブドウの房に1200円払った。間違いだと思いましたよ」。東南アジア出身のある人は、外食を完全にやめたと言う。「ラーメンですら贅沢に感じられるようになった」と。

他方で、一部のサービスや商品には、海外に比べ驚くほど手頃なままのものもある。理髪代、家賃、また観に行く曜日やタイミング次第であるが映画チケットなどだ。

母国での急な値上げよりは対応可能

東京の物価は、最近の値上げにもかかわらず、他のグローバル都市と比べればまだ低い水準にある。最近アメリカを旅行した外国人居住者は、「たしかに日本はインフレ状態にあると感じるが、アメリカではより価格に注意を払う必要があった」と指摘する。「アメリカでは価格が急騰しているが、日本では少なくとも事前に”警告”がある」。

母国での突然の値上げに慣れている外国人居住者にとって、日本のこうした“緩やかな値上げ”は、不思議なほど配慮されているように感じられるようだ。

多くの外国人居住者にとって、日本の物価上昇は戸惑うものの、なんとか管理できる範囲内にあるし、怒りをあらわにする人は多くない。以前より家計管理に慎重になり、必要なものだけを買うようにすることなどで対処している。

（バイエ・マクニール ： 作家）