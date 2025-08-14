ロンドン序盤、ドル円とともにクロス円も一段安＝ロンドン為替



ロンドン序盤は、円買いが継続している。ドル円は146.21近辺まで安値を広げ、東京早朝の高値からは１．２円幅で下落した。足元では146円台前半から半ばで下げはやや一服。



ロンドン時間に入るとクロス円が一段安となっている。ユーロ円はユーロドルの安値更新とともに一段と売られ、安値を171円割れに広げてきている。豪ドル円は95.66レベル、カナダ円は106.27レベルにそれぞれ安値を更新。



ポンド円に関しては、英ＧＤＰが改善したことでポンド買い反応がみられており、ポンド円は198.60付近まで下落したあとは、一時199円台を回復する場面があった。しかし、円買い圧力が上値を抑え、198円台後半へと再び下げてきている。



欧州株は小高く取引を開始している。米１０年債利回りは４．２３％台後半から４．２１％台前半へと低下している。



USD/JPY 146.31 EUR/JPY 170.97 GBP/JPY 198.73

外部サイト