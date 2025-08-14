ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

必要な機能を小さく凝縮！【ソロ・ツーリスト】の二つ折り財布でミニマルな暮らしを始めよう。Amazonで販売中！

51A7himZ-yL._AC_SX575_


手のひらサイズでポケットに入る大きさの小さな財布です。本体正面には交通系ICカードが入るオープンポケットが付いている。 裏面には小物用ファスナーポケットが。 メインポケットはファスナーの引手を持ち上げないと動かないYKK製オートマチックロックスライダーを使用。内部は小銭用ファスナーポケット1個、カードポケット4個、紙幣ポケットが2個付いていて使いやすい。

61TsyHbvxjL._AC_SY500_


手のひらにすっぽり収まるコンパクト設計ながら、紙幣・小銭・カードをしっかり整理できる二つ折りタイプの財布となっている。

71MnmlqRGUL._AC_SY575_


メインのファスナーはYKK製のオートマチックスライダー採用で、不意に開かない安心仕様。持ち歩きも安心できる。

71Yno6CkJIL._AC_SY625_


小銭入れは斜め設計で出し入れしやすく、5つのカードポケットや2つの紙幣ポケットも備えた実用的なレイアウトになっている。

71ufY9Y9xEL._AC_SX500_


ネックストラップやカラビナに装着できるDリング付きで、外出先や旅行先でも紛失防止に役立つ構造を備えている。