必要な機能を小さく凝縮！【ソロ・ツーリスト】の二つ折り財布でミニマルな暮らしを始めよう。Amazonで販売中！
手のひらサイズでポケットに入る大きさの小さな財布です。本体正面には交通系ICカードが入るオープンポケットが付いている。 裏面には小物用ファスナーポケットが。 メインポケットはファスナーの引手を持ち上げないと動かないYKK製オートマチックロックスライダーを使用。内部は小銭用ファスナーポケット1個、カードポケット4個、紙幣ポケットが2個付いていて使いやすい。
手のひらにすっぽり収まるコンパクト設計ながら、紙幣・小銭・カードをしっかり整理できる二つ折りタイプの財布となっている。
メインのファスナーはYKK製のオートマチックスライダー採用で、不意に開かない安心仕様。持ち歩きも安心できる。
小銭入れは斜め設計で出し入れしやすく、5つのカードポケットや2つの紙幣ポケットも備えた実用的なレイアウトになっている。
ネックストラップやカラビナに装着できるDリング付きで、外出先や旅行先でも紛失防止に役立つ構造を備えている。
