¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÌÚÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¤·¤¢¤ï¤»¤Ê·ëº§¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¾¾¤¿¤«»Ò¤ÈÃÊÅÄ°ÂÂ§¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¸÷¤ë·¯¤Ø¡Ù¡Ê2024Ç¯¡Ë°Ê¹ß¡¢½é¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤È¤Ê¤ëÂçÀÐÀÅ¤¬µÓËÜ¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡¢É×ÉØ¤Î°¦¤òÌä¤¦¡È´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ûー¥à¥É¥é¥Þ¡É¤Ç¤¢¤ê¡¢ÎáÏÂ¤Î¡È¥Þ¥ê¥Ã¥¸¡¦¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡É¡£¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¤È¤Ê¤ë°¤Éô¤¬ÊÛ¸î»Î¡¦¸¶ÅÄ¹¬ÂÀÏºÌò¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢ËÜºî¤Î¥«¥®¤ò°®¤ë¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤ÊºÊ¡¦ÎëÌÚ¥Í¥ë¥éÌò¤È¤·¤Æ¡¢ÂçÀÐºîÉÊ¤ª¤è¤Ó¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¤Î¾¾¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡8·î14ÆüÊüÁ÷¤ÎÂè5ÏÃ¤òÁ°¤Ë¡¢¾¾¤ÈÃÊÅÄ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¡£¶ÛÄ¥´¶¤ÎÉº¤¦¥·ー¥ó¤ÇÃÊÅÄ¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤¿¾¾¤Ï¡¢¡Ö¥Í¥ë¥é¤Ë¡Ø¤ªÉã¤µ¤ó¤¬»¦¤·¤¿¤Î¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤«¤ì¤Æ¡¢ÃÊÅÄ¤µ¤ó¤ÎÌÜ¤¬¥Ô¥¯¥Ã¤È¤·¤¿¤Î¤ò¡¢»ä¤Ï¤½¤Î¤È¤µ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âÊüÁ÷¤ò¸«¤¿¤é¥Ô¥¯¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡ª¡¡»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Î¶Ã¤¤È´üÂÔ¡¢Î¾Êý¤Ë±þ¤¨¤ë¼Çµï¤ò¤¢¤Î°ì½Ö¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Î¤±¤Æ¤ª¤é¤ì¤Æ¡¢¡È¤ªÉã¤µ¤ó¤¹¤´¤¤¡ª¡É¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂº·É¤Î¤Þ¤Ê¤¶¤·¤òÁ÷¤ê¤Ä¤Ä¡¢¡Ö³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÃÊÅÄ¤µ¤ó¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÂè5ÏÃ¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤ÎÃÊÅÄ¤â¡Ö²¿¤ä¤éÆÀÂÎ¤ÎÃÎ¤ì¤Ê¤¤ÉÔ»×µÄ¤Ê¥Í¥ë¥é¡Ä¤³¤ÎÆñ¤·¤¤Ìò¤Ï¾¾¤µ¤ó¤À¤«¤é¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¾¾¤òÀä»¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö4ÏÃ¤Î¥é¥¹¥È¥·ー¥ó¤ä5ÏÃËÁÆ¬¤Î¡È¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤é¡Ä¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Í¥ë¥é¤È´²¤ÎÊ¢¤ÎÃµ¤ê¹ç¤¤¤¬¡¢±é¤¸¤Æ¤¤¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÃíÌÜ¤·¤Æ´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸«¤É¤³¤í¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè5ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢²Î¼ê¤Î¾¾ºê¤·¤²¤ë¤¬ËÜ¿ÍÌò¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¾¾ºê¤Ï¡¢¸¶ÅÄ¹¬ÂÀÏº¡Ê°¤Éô¥µ¥À¥ò¡Ë¤¬¥³¥á¥ó¥Æー¥¿ー¤È¤·¤Æ¥ì¥®¥å¥éー½Ð±é¤¹¤ë¥ï¥¤¥É¥·¥çー¡Ø¥Ë¥åー¥¹¥Ûー¥×¡Ù¤Ç¡¢¡Ö°¦¤Î¥á¥â¥êー¡×¤òÇ®¾§¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Ìò¤É¤³¤í¡£¤½¤·¤ÆÌ¾¶Ê¤ò´Ö¶á¤ÇÄ°¤¤¤¿¹¬ÂÀÏº¤¬Âç¹æµã¤¹¤ë°ìËë¤â¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢°¤Éô¤È¾¾¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡ÖÌÚÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¤·¤¢¤ï¤»¤Ê·ëº§¡Ù¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¡×¤¬8·î5ÆüÉÕ¤ÇSpotifyµÞ¾å¾º¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¥é¥ó¥¥ó¥°Âè1°Ì¤òµÏ¿¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¥Ö¥é¥ó¥É¡ØÄ°¤¯¥Æ¥ìÄ«¡Ù»Ë¾åÎòÂåºÇ¹âºÆÀ¸¿ô¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡8·î14Æü17»þ¤«¤éÇÛ¿®¤µ¤ì¤ëºÇ¿·²ó¤Ç¤Ï¡¢°¤Éô¤È¾¾¤¬»ëÄ°¼Ô¤ÎÇº¤ßÁêÃÌ¤Ë¾è¤ë¿·´ë²è¡Ö¥µ¥À¥ò¤È¤¿¤«»Ò¤Î¤ªÇº¤ßÁêÃÌ¼¼¡×¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤ë¡£¡Ö¶ÛÄ¥¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¡©¡×¡Ö»Å»ö¤ÇÍî¤Á¹þ¤ó¤À»þ¤ÎÎ©¤ÁÄ¾¤êÊý¡×¡Ö40Âå¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡©¡×¤Ê¤É»ëÄ°¼Ô¤ÎÇº¤ß¤Ø¤Î²óÅú¤ä¡¢2¿Í¤Î¡È¿ä¤·¡É¤ÎÏÃ¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡£
¡Ú¥³¥á¥ó¥È¡Û⚫︎¾¾¤¿¤«»Ò¡Ê¸¶ÅÄ¥Í¥ë¥éÌò¡ËÃÊÅÄ¤µ¤ó¤¬¡¢ÂçÀÐ¤µ¤ó¤ÎÀ¤³¦´Ñ¡¢¤½¤·¤Æ²¿¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¥àー¥É¤ò»ý¤Ã¤¿¥»¥ê¥Õ¤òÀ¸¤À¸¤¤È¤·¤ã¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¡¢ÂçÀÐ¤µ¤ó¤¬¡ÈÆüËÜ¤ÎÊõ¡É¤À¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤ª¤ê¡¢¤¹¤´¤¯ÁÇÅ¨¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤´°ì½ï¤¹¤ë¤Î¤Ï¤Û¤Ü½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¤·¡¢ÉñÂæ¤Ç¤ÏÉ×ÉØ¤ÎÌò¤ò¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤ªÉã¤µ¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¤¤¶¤´°ì½ï¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤¤¤¤°ÕÌ£¤ÇÎÏ¤ÎÈ´¤±¤¿Ê·°Ïµ¤¤ä°Â¿´´¶¡¢¤½¤·¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤òÁÛÁü¤µ¤»¤ë¤ª¼Çµï¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡£´°Á´¤Ë²ø¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤â´Þ¤á¤Æ¥¹¥ë¥Ã¤È¤¹¤êÈ´¤±¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤¬ÃÊÅÄ¤µ¤ó¤«¤é¤Ë¤¸¤ß½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯ÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¡£4ÏÃ¤ÎºÇ¸å¡¢¥Í¥ë¥é¤Ë¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤¬»¦¤·¤¿¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤Æ¡¢ÃÊÅÄ¤µ¤ó¤ÎÌÜ¤¬¥Ô¥¯¥Ã¤È¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¤½¤Î¤È¤µ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÊüÁ÷¤ò¸«¤¿¤é¥Ô¥¯¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡ª¡¡¤½¤ì¤¬·×»»¤Ê¤Î¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Î¶Ã¤¤È´üÂÔ¡¢Î¾Êý¤Ë±þ¤¨¤ë¼Çµï¤ò¤¢¤Î°ì½Ö¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Î¤±¤Æ¤ª¤é¤ì¤Æ¡¢¡È¤ªÉã¤µ¤ó¤¹¤´¤¤¡ª¡É¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤Ã¤È³§¤µ¤ó¤â¶Ã¤¤Ä¤Ä¤â¡È¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤¦¤Ê¤Î!?¡É¤È»×¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÃÊÅÄ¤µ¤ó¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£5ÏÃ¤Ï¡È²ÈÂ²¤À¤±¤É¡Ä²ÈÂ²¤æ¤¨¤Ë¡Ä¡É¤È¤¤¤¦¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÁÛÁü¤¬¤Ç¤¤ë²ó¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤¬¤³¤Î15Ç¯¤Ï¤Ê¤ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤È¹Í¤¨»Ï¤á¤Þ¤¹¡£¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Û¤É¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤âÎëÌÚ²È¤ÎÆÃ¼ì¤Ê´Ä¶¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÉã¤µ¤ó¤¬¤ªÉã¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ì¤Æ¡¢Ì¼¤ÏÌ¼¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡Ä¤½¤ó¤ÊÁÇÅ¨¤Ê»þ´Ö¤âÎ®¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¹õÀî¤Ï¡¢»þ´Ö·Ð²á¤â´Þ¤á¤Æ¤È¤Æ¤âÆæ¤ÎÂ¿¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â¡¢Èà¤Ê¤ê¤Ë¤¹¤´¤¯Ç»¤¤15Ç¯¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ï¤¿¤«¤é¸«¤ë¤È¡È¤Ê¤«¤Ê¤«¤½¤³¤Þ¤Ç¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤Í¡É¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯»×¤¤µÍ¤á¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¬¸À¤¨¤ëÎ©¾ì¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡È¤É¤¦¤«¤Ò¤È¤Ä¡¢Èà¤Î¤³¤È¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡É¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¼¤Ò5ÏÃ¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
⚫︎ÃÊÅÄ°ÂÂ§¡ÊÎëÌÚ´²Ìò¡Ë¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔ»×µÄ¤Ê¥Í¥ë¥é¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¡¢¤³¤Î²¿¤ä¤éÆÀÂÎ¤ÎÃÎ¤ì¤Ê¤¤Æñ¤·¤¤Ìò¤Ï¡¢¾¾¤µ¤ó¤À¤«¤é¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤«¤Á¤ã¤ó¤È¤ÏÉñÂæ¤Ç¤ÏÉ×ÉØ¤ÎÌò¤Ê¤É¤ò²¿ÅÙ¤«°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢±ÇÁüºîÉÊ¤Ç¤Á¤ã¤ó¤ÈÌÜ¤ò¸«¤Æ¤·¤ã¤Ù¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤«¤é¡¢¤¤¤Þ¤À¤ËÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Æ¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£4ÏÃ¤Î¥é¥¹¥È¡¢¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤Ï¡È¤ª¤È¤Ã¤Ä¤¡¤ó²ø¤·¤¤¤¾¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡©¡¡¤Ï¤¿¤·¤Æ´²¤ÏÈÈ¿Í¤Ê¤Î¤«¡¢¤â¤·¤¯¤Ï²¿¤«¤·¤é¤Ë³ú¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¡Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬5ÏÃ¤Ç¥¸¥ï¥¸¥ï¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÊüÁ÷¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ºÇ¶á¡¢¾®Àâ¤Ç¤âËÜ¤Ç¤â¡¢¿Æ»Ò¤Î¾ð¤äÉ×ÉØ¤Î¾ð¡¢ÃË¤È½÷¤ÎÊª¸ì¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¡ÈÈÈ¿Í¤ÏÃ¯¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡©¡É¤È¹Í¤¨¤ë¿äÍý¾®Àâ¤òÆÉ¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢4ÏÃ¤Î¥é¥¹¥È¥·ー¥ó¤ä5ÏÃËÁÆ¬¤Î¡È¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤é¡Ä¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Í¥ë¥é¤È´²¤ÎÊ¢¤ÎÃµ¤ê¹ç¤¤¤¬¡¢±é¤¸¤Æ¤¤¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÃíÌÜ¤·¤Æ´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤·¤Æ5ÏÃ¤Ë¤Ï¡¢¼ã¤¤º¢¤Î´²¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¼ã¤¤¤Ä¤â¤ê¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡£¼«Ê¬¤Ï¼ã¤¤¤Ä¤â¤ê¤À¤±¤É¡¢¸«¤¿¤é¤ª¤¸¤¤¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È¡¢»ä¤â¤Á¤ç¤Ã¤È³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£»ö·ï¤Î¤³¤È¤â½ù¡¹¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤·¡¢¤¢¤Î»ö·ï¤ÎÁ°¤Ë²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤âÉÁ¤«¤ì¤Þ¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë»ä¸Ä¿Í¤Î¤ß¤É¤³¤í¤Ï¡¢¡ÈÁö¤ë¤È¤³¤í¡É¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¼¤Ò5ÏÃ¤â³Ú¤·¤ó¤Ç´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë