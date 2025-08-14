画像はサンデーうぇぶり「ギャル神官はリザレがダルい」のページ（https://www.sunday-webry.com/episode/2550912965970720742）より

【第1話】 8月14日 公開

小学館は8月14日、秋★枝氏のマンガ「ギャル神官はリザレがダルい」の連載を開始し、第1話「ギャルと勇者」をサンデーうぇぶりにて公開した。

本作は「放課後メタバース」、「起きてください、草壁さん」などを手掛ける秋★枝が手掛ける、すぐに死んでしまう陰キャ勇者と、ギャルにしか見えないシスターのラブコメディ。

次回の更新は8月28日の予定。

□第1話「ギャルと勇者」のページ

【あらすじ】

「あーあ まーた死んでんじゃん。」

魔王討伐のため、孤独に戦い続ける勇者。 何度死のうと、何度敗れようと、彼の闘志は決して折れずソロで死地に挑み続ける――。 その裏には、たったひとつの理由があった。 それは、教会で復活させてくれるギャル神官ちゃんと ふたりきりで会話ができることである！ 彼女と話せるなら、死ぬことさえこわくない。 恋愛マスター（!?）秋★枝が贈る、教会での一瞬にすべてを賭ける、ギャル×ファンタジー×青春ラブコメ！