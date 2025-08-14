第12回ワールドゲームズ成都大会、観光消費を活性化―中国

第12回ワールドゲームズが8月7〜17日に四川省成都市で開催されています。今大会には、100以上の国と地域からの選手とチームスタッフ6000人以上が参加しています。競技の合間を縫って、多くの外国人選手や観光客が会場を離れて成都市内や周辺地域を訪れ、四川の伝統文化に触れながら現地の便利な消費環境も体験しています。

成都では、武侯祠（三国志ゆかりの地）に隣接する「錦里古街」などの伝統的な観光スポットで外国人観光客が大幅に増加しているだけでなく、「荷花池卸売市場」のような商業施設も大会関係者や外国人観光客の人気を集めています。市場内には通訳サービスを提供するボランティアステーションが設置され、多くの店舗では海外発行のクレジットカード決済にも対応できます。市場関係者によると、パンダをモチーフにした商品への関心が特に高いとのことです。

さらに武侯祠や峨眉山、楽山大仏などの主要観光地では、8月3〜18日に特別優待を実施しています。選手は身分証明書の提示で無料入園ができ、大会観戦チケットを所持する観光客も割引優待を受けられます。

成都市商務局の蘭華娟副局長は、「市内の主要商業施設20カ所以上、特色ある商店街100カ所余りが大会関連の要素を取り入れている」と紹介しました。有効な証明書を持つ大会の観戦者やボランティアは約1万店舗の飲食店で追加割引や特典サービスを受けられるとのことです。（提供/CRI）