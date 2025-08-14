アイドルグループ「Baby’z Breath」（ベイビーズブレス、通称ベビブレ）の花宮まいかが、TOKYO IDOL FESTIVAL（TIF）初日となった8月1日、スポニチ東京本社でソロインタビューに応じた。出演が叶わなかったその日に、語ったのは“ゴールのない道を進む決意”だった。（「推し面」取材班）

アイドルにとって“夢の舞台”とも言えるTIF。百花繚乱のアイドルがしのぎを削っていた中、車で15分ほどの距離にあるスポニチの会議室に花宮の姿はあった。グループの現在地が分かるこの現実をどう受け止めているのか。

「率直に、悔しいです。TIFって、アイドルにとっては憧れの場所なので、ファンの方も他のメンバーも同じように思っているはずです」。SNSにあふれる熱気を静かに受け止めながら、その現実とまっすぐに向き合っていた。

「でも、今日がTIF初日ってことは、“ここから1年ある”ってことでもある。この1年で知ってもらって、大きなワンマンも成功させて、フェスでも爪痕を残して。来年こそは、立ちたいです!」

その言葉に裏打ちされたのは、根拠のない希望ではない。花宮自身が語るように、ベビブレには“武器”がある。

「ライブの熱さだけじゃなくて、みんながそれぞれ違う得意分野を持ってるんです。私はピアノ、リーダーの熊本美和さんはボウリングが上手だったり、グラビア、声優志望、モデル系の活動をしているメンバーもいる。キャラが被らない分、いろんな場所で知ってもらえるチャンスがあると思っています」

世間に広がる可能性が歩みを止めない理由でもある。

グループとして掲げてきた目標は、カナデビア ホール（TDCホール）でのワンマンライブ。だが、そこすらも花宮は通過点という。

「私は、夢が叶ったら、またすぐ次の目標を探したくなるタイプなんです」

少しだけ笑って、すぐ真剣な表情に戻った。

「だから、ゴールって、あまり作りたくないんです。行けるところまで、果てしないところまで、進んでいきたい」

TIFという“目印”には届かなかった、今年の夏。それでも、視線の先には、まだ誰も踏み入れていない道が広がっている。