FIBA3x3ユース・ネーションズリーグ2025アジアSTOP3…2連勝中の女子日本代表が3位に

8月13日、中国・邯鄲で開催されている「FIBA 3×3 ユース・ネーションズリーグ 2025 アジア」のSTOP 3での3x3U23女子日本代表の結果は3位となった。

メンバーは田中平和（トヨタ自動車アンテロープス）、上野心音（筑波大学）、伊波美空（トヨタ紡織サンシャインラビッツ）、西ファトゥマ七南（早稲田大学）が選出された。また、花島百香（ENEOSサンフラワーズ）は控えメンバーとして帯同している。

大会初日STOP1と2日目STOP2と連覇をしていた日本代表はプールAに入り初戦のイラン代表戦を21－8と圧倒し、次戦では2連勝中の中国代表と対戦。序盤から点を取り合う展開が続き、田中が8得点、上野が6得点を挙げるも18－17と惜しくも敗れてしまい、STOP3は全体3位となった。

8月15日に行われるSTOP4では女子日本代表はプールBでマレーシア代表とモンゴル代表の2チームと対戦する。同大会は8月17日まで連日行われる。

【動画】FIBAユース・ネーションズリーグ2025アジアSTOP3で女子日本代表が3位