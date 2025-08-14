「ヤバいという危機感は生まれた」ガンバ名和田我空がオランダ超名門クラブへの練習参加で得たものは？「相手が360度から来るので…」
ガンバ大阪のMF名和田我空が、クラブの公式YouTubeチャンネルで、オランダのアヤックスでの練習参加を振り返った。
19歳のルーキーは７月、１歳下のGK荒木琉偉とともに、４度のチャンピオンズリーグ制覇を誇る超名門クラブのトレーニングに参加。「プレースピードが速くて、オランダ代表の選手もいた」という環境で、同世代の若手から大いに刺激を受けたという。
「若い選手、自分の１個下の選手が２人ぐらいスタメンで出ていて。自分たちも、遅いじゃないですけど、もっともっと試合に絡んでいかないとヤバいという危機感は生まれました」
テクニックで劣っていたわけではなかったものの、プレー面での課題も明確になった。
「技術では、全然できる部分がありましたけど、特に自分のポジションには若い選手もたくさんいて。（システムが）スリーボランチだったので、インサイドハーフをやりました。相手が360度から来るので、首を振って相手を見ないと、認知していなかったら身体をドンって当てられたり。
ボールを置く位置を間違えたら、脚にいかれたり。日々の練習から、首を振る癖を付けないと。（ボールを）隠していても巻きつけてきたり、股の間から突いてきたりする選手もいたり。いろんな選手がいました。キープとかもやっぱ上手かったです」
そして「ここにポンって入れられて、試合にすぐ出られるかっていうと、そうではないと感じた」と話し、「もっともっと、やっていかないといけないですね」と今後を見据えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
