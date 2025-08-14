「ウーデゴーじゃ優勝は無理」アーセナル屈指の英雄が主将交代を要求！後任には…「アルテタ、彼をキャプテンに任命しろ」
２位→２位→２位。３年連続で順位的にはあと一歩でプレミアリーグ制覇を逃しているアーセナルは、今季こそ優勝を果たせるか。
もっとも、目標を達成するためには変化が必要だ。アーセナル一筋でプレーしたスーパーレジェンド、トニー・アダムス氏は、ミケル・アルテタ監督に対して“人事異動”を要求した。
英紙『Daily Mail』によれば、アダムス氏は2022-23シーズンから大役を担っているマーティン・ウーデゴーから、デクラン・ライスに切り替えるべきだと訴えた。
「彼（アルテタ監督）は今年、本当に大きな決断を下さなければならないが、私から見ればまだそれを果たしていない。その決断とは、デクラン・ライスをキャプテンに任命することだ。デクランは理想のキャプテンだと思う。それによってウーデゴーがより自由にプレーできるようになるかもしれない」
ポーツマスやグラナダで監督を務めた経験もある58歳の元イングランド代表DFはさらに、「リーグタイトルを獲るには、クロップやファーガソンのような人物でなければならない。模範を示し、勝者であり、自分の仕事をこなす必要がある。それはキャプテンにも反映される」と主張。改めて、心身ともにタフなライスが適任だと強調した。
「私はデクラン・ライスをキャプテンとして見ている。アルテタには『さあ、ステップアップだ。ウーデゴーがキャプテンではリーグ優勝は無理だ。今こそ、優勝する素晴らしい監督になる時だ』と言いたいね。シーズンを通して、全試合に出場する選手がチームにいれば、タイトル獲得チームの基盤を築くことを後押しする。デクランはそれをできる。ウーデゴーはできない。アルテタ、彼をキャプテンに任命しろ」
実際問題、ここまで主将交代のアナウンスはない。現地８月17日に行なわれる、マンチェスター・ユナイテッドとのプレミアリーグ開幕戦を皮切りに、ウーデゴー体制４年目、アルテタ体制７年目に突入する。2004年を最後にリーグ制覇から遠ざかる名門は、結果でOB陣に反論できるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「日本サッカーはクレイジーだ」U-22日本代表、“主力抜き”で国際親善大会制覇に韓国メディアは驚愕！「２軍でサウジに５−１、ウズベクに２−０か」
もっとも、目標を達成するためには変化が必要だ。アーセナル一筋でプレーしたスーパーレジェンド、トニー・アダムス氏は、ミケル・アルテタ監督に対して“人事異動”を要求した。
英紙『Daily Mail』によれば、アダムス氏は2022-23シーズンから大役を担っているマーティン・ウーデゴーから、デクラン・ライスに切り替えるべきだと訴えた。
ポーツマスやグラナダで監督を務めた経験もある58歳の元イングランド代表DFはさらに、「リーグタイトルを獲るには、クロップやファーガソンのような人物でなければならない。模範を示し、勝者であり、自分の仕事をこなす必要がある。それはキャプテンにも反映される」と主張。改めて、心身ともにタフなライスが適任だと強調した。
「私はデクラン・ライスをキャプテンとして見ている。アルテタには『さあ、ステップアップだ。ウーデゴーがキャプテンではリーグ優勝は無理だ。今こそ、優勝する素晴らしい監督になる時だ』と言いたいね。シーズンを通して、全試合に出場する選手がチームにいれば、タイトル獲得チームの基盤を築くことを後押しする。デクランはそれをできる。ウーデゴーはできない。アルテタ、彼をキャプテンに任命しろ」
実際問題、ここまで主将交代のアナウンスはない。現地８月17日に行なわれる、マンチェスター・ユナイテッドとのプレミアリーグ開幕戦を皮切りに、ウーデゴー体制４年目、アルテタ体制７年目に突入する。2004年を最後にリーグ制覇から遠ざかる名門は、結果でOB陣に反論できるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「日本サッカーはクレイジーだ」U-22日本代表、“主力抜き”で国際親善大会制覇に韓国メディアは驚愕！「２軍でサウジに５−１、ウズベクに２−０か」