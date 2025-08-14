明石家さんま出演『さんまPEACEFUL PARK 2025』出演者解禁 万博で一夜限りのスペシャルフェス【出演者一覧あり】
明石家さんまが出演し、大阪・関西万博のEXPOアリーナ「Matsuri」で9月7日に開催される、『さんまPEACEFUL PARK 2025 @大阪・関西万博』。その出演者がこのたび、発表された。
同フェスは、大阪府・大阪市が9月4〜17日に開催する「大阪ウィーク〜秋〜」の中で注目を集める、万博から世界へ、大阪の魅力を音楽と笑いに乗せて届ける、一夜限りのスペシャルフェス。
浅田美代子、MISIA、ビビアン・スー、Little Glee Monster、Rockon Social Club、和田アキ子が会場を音楽で彩る。さらにジミー大西、ナインティナイン・岡村隆史、海原やすよ ともこ、次長課長、EXITが笑いを届ける。
出演者の発表に伴い、一般、および、出演アーティストのファンクラブ等の会員を対象とした「イベント観覧予約付き大阪・関西万博入場チケット」を販売する。
■『さんまPEACEFUL PARK 2025 @大阪・関西万博』概要
日時：2025年9月7日(日)
開場 15：00／開演16：00／終演18：00（予定）
会場：EXPOアリーナ「Matsuri」
■出演者
明石家さんま
浅田美代子
MISIA
ジミー大西
ナインティナイン岡村隆史
海原やすよ ともこ
次長課長
EXIT
ビビアン・スー
Little Glee Monster
Rockon Social Club
和田アキ子
