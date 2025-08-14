お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が13日に自身のアメブロを更新。家族で大型テーマパーク『ジャングリア沖縄』を訪れたことを報告した。

【映像】DAIGO、家族で北海道旅行 長女＆長男の貴重な写真に反響

この日、小原は「ジャングリア沖縄、到着！」というタイトルでブログを更新し「駐車場に止められる台数は多くなくて予約専用 知らずに引き返している車もありましたのでご注意を！」とこれから訪れる人へ向けて注意喚起。自身は「もちのろん予約済みです」と明かし「台風の影響がなくてよかったです でも暑いです！完全防備！」「いってきます！」と待ちきれない様子でつづった。

その後に更新したブログでは「プレミアムパスを事前予約しました」と明かし「ダイナソーサファリと、ファインディングダイナソー終了しました 大人も子供もすごくすごく楽しい！」とアトラクションを満喫したことを報告。「恐竜などのクオリティもすごいけど楽しさの半分以上はアトラクションクルーの人たちのおかげ」だといい「まだまだ遊びます！」とつづった。

また、アトラクションについて「優先的に乗れるパスがありお金かかりますし予約も少し面倒」と述べつつ「結果的には買っといてよかったです」とコメント。「めちゃめちゃ長蛇の列のダイナソーサファリも10分ほどで入れました」といい「当日配布される整理券はあっというまに終了しちゃってたからプレミアムパス買っとかないとできない感じでした」と明かした。

最後に、園内の雰囲気について「広いので通路のごみごみ感はなし」と述べ「パラソル、ゴミ箱がたくさんあるのがいい」と説明。「スタッフの方々の、笑顔が印象的です！」とつづり、ブログを締めくくった。